Vidéo de premier aperçu de la saison 7 de Riverdale avec la promesse de quelque chose de « vraiment spécial »

L’émission de télévision populaire, Riverdale, revient pour sa septième et dernière saison, et les fans sont ravis de voir ce que l’équipe leur réserve. Dans un récent article sur les réseaux sociaux, le créateur de la série et showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a donné aux téléspectateurs un aperçu d’une introduction de personnage pour la saison à venir. Dans la légende, il a mentionné que l’équipe travaillait sur la création de quelque chose de « vraiment spécial » pour cette année.





Cette saison, le casting de Riverdale voyageront dans le temps jusqu’aux années 1950 alors qu’ils tentent de résoudre l’un de leurs plus grands mystères à ce jour. Bien que les détails de l’intrigue n’aient pas été révélés, ce sera certainement une dernière saison passionnante et émouvante pour la série. Riverdale a été créé pour la première fois en 2017 et a gagné une base de fans importante et dévouée au fil des ans. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont un prix du public pour les séries télévisées préférées.

La séquence commence avec quelqu’un jouant « Rock Around the Clock » sur un juke-box, donnant le ton de style rétro pour l’introduction de l’émission. Le noyau de personnages, dont Archie, Betty, Veronica, Cheryl, Kevin, Toni et Tabitha, est ensuite montré en train de profiter de la vie dans les années 1950 tout en portant des vêtements et des coupes de cheveux adaptés à la période. Cependant, aucun d’entre eux ne semble avoir la moindre idée de la façon dont ils se sont retrouvés au cours de cette période. Jughead, joué par Cole Sprouse, complète le casting, portant sa couronne emblématique. Cependant, contrairement aux autres, Jughead semble être le seul à comprendre la situation, et il a l’air confus et effrayé. Il est clair que cette saison sera pleine de rebondissements alors que les personnages essaient de comprendre comment ils se sont retrouvés dans le passé et comment revenir à leur époque.





À quoi s’attendre de Riverdale Dernière saison

Warner Brothers Télévision Distribution

Riverdale laissé les fans avec beaucoup de questions après la finale de la saison six. Riverdale s’est retrouvé en 1955 et les personnages avaient été transformés en adolescents sans aucun souvenir de leur vie avant la comète de Bailey. Cependant, Jughead Jones a obtenu l’immunité contre ce changement de chronologie, conservant sa mémoire et son âge naturel comme Riverdale se dirige vers sa dernière saison. Avec Jughead apparemment le seul à connaître le véritable passé de Riverdale, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une septième saison passionnante et intrigante, en voyant les réponses que la série offre à la fin.

Roberto Aguirre-Sacasa a récemment révélé que la prochaine saison de Riverdale est le plus ancré à ce jour, et sera tout un changement par rapport aux saisons précédentes. Cependant, Riverdale ne dit pas encore au revoir aux lignes narratives sauvages et surprenantes. Selon Aguirre-Sacasa, les téléspectateurs peuvent toujours s’attendre à une course folle dans la grande finale de la série en raison de l’époque décrite dans la période actuelle de Riverdale.

« Dieu merci, les années 50 étaient aussi folles qu’elles l’étaient, parce que c’était tellement amusant d’être dans ce monde. Chaque saison, nous explorons les tropes d’un genre spécifique, que ce soit surnaturel, que ce soit de la pulpe, que ce soit du crime. Cette année, notre genre est les années 1950, donc nous sommes en dialogue avec le mythe américain de ce qu’étaient les années 1950 par rapport à la réalité. »

RiverdaleLa dernière saison de n’a pas de date de première fixe, cependant, elle devrait être diffusée au printemps 2023.