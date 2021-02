Vidéo de gameplay des cinq premières nuits chez Freddy: Security Breach

Sony présente le premier gameplay de Five Nights at Freddy’s: Security Breach avec la promesse qu’il arrivera en 2021.

Le premier State of Play de l’année devait nous laisser de bonnes vibrations dans le corps. Entre l’annonce et l’annonce, il y a eu place pour nous laisser avec la chair de poule au lieu de tant de bons sentiments. La première bande-annonce Five Nights at Freddy’s: gameplay de violation de sécurité a été montré pendant l’événement. Ce sera sans aucun doute la partie la plus ambitieuse de la série à ce jour.

La bande-annonce qu’ils ont diffusée sur le compte YouTube officiel de Sony nous permet de voir une grande partie du cauchemar auquel nous devrons faire face. Une demi-douzaine de robots dangereux ont enfreint leurs protocoles de sécurité et sont déterminés à mettre fin à nos jours. En tant que gardiens de sécurité dans le centre commercial où tout se passe, nous devrons endurer toute la nuit alors que d’autres dangers se cachent dans l’ombre.

Pire encore, ces robots ne sont pas la vraie raison pour laquelle nous devrions avoir peur. Il y a quelque chose au fond de l’établissement qui rampe vers nous. Nous n’avons pas encore rencontré la véritable terreur de la saga.

Ce premier gameplay de Five Nights at Freddy’s: Security Breach nous montre le grand engagement de Scott Cawthon dans la croissance de sa franchise star. C’est déjà le huitième opus, et pour rafraîchir notre compréhension de ce que signifie jouer à Five Nights at Freddy, il nous donne un contrôle gratuit total pour une fois pour échapper comme nous le pouvons à ses cauchemars.

L’intrigue poursuivra les points essentiels montrés dans Help Wanted, le titre VR, et nous fera affronter un terrible lapin meurtrier avec de nombreux comptes en attente à régler. Le pire, c’est que notre personnage est le premier à payer …