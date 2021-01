Vidéo commémorative du 25e anniversaire de Pokémon

Le 25e anniversaire de Pokémon est arrivé, et The Pokémon Company ouvre déjà la bouche pour ce qui vient avec cette vidéo.

On dirait qu’hier, pour la première fois, nous avons allumé nos Game Boys et regardé d’adorables petits pixels prendre vie, prêts à nous battre pour que nous soyons les meilleurs de la région de Kanto. Mais le temps n’attend personne, coupable, et ce qui semblait hier … en réalité, ce sont des années. Et plus. Après tout, nous devons parler de 25e anniversaire de Pokémon cela nous donne une idée de notre âge.

Tous les jours n’ont pas 25 ans, encore moins une saga, mais la vérité est que Pokémon est toujours en aussi bonne forme qu’avant. Comment pourrait-il en être autrement, cela se traduit par des célébrations, des événements et des cadeaux pour tous ses fans, comme prévu. Mais avant tout ça, il s’agit d’ouvrir la bouche. Donnez-nous une bonne entrée. Et The Pokémon Company sait que rien de mieux qu’une vidéo retraçant les événements de la franchise pour elle.

Dans la vidéo, nous voyons clairement reflété que Pokémon n’est plus qu’un jeu vidéo. C’est leur merchandising, leur jeu de cartes, leur anime… c’est toute une boule de neige qui devient de plus en plus grosse à chaque fois. Et la représentation de tout avec un effet papillon correspond parfaitement à cette idée. Nous ne doutons pas qu’ils nous apporteront plus que des choses intéressantes au cours de cette année. Pour commencer, cette collaboration avec Katy Perry nous surprend certainement.

Qu’auras-tu d’autre dans ta manche cette année? Nous vous rappelons que nous avons des choses comme Pokémon Snap en vue, peut-être avons-nous un pack avec les deux jeux Colosseum, dans le style de Mario All Stars? De nouveaux remakes? Nous serons attentifs à vous dire tous les détails que nous en connaissons.