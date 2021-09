VIDÉO : Andrew Garfield sur le tournage de "Spiderman : pas de chemin à la maison"

Spiderman : pas de chemin à la maison il est devenu le film Marvel le plus controversé de la phase quatre. Comme on savait que ce serait la dernière Tom Holland comme Peter Parker, on en a beaucoup parlé. Et, l’une des choses qui reste de la plus haute importance pour les fans est de confirmer si Tobey Maguire et Andrew Garfield sera également présent dans cette bande.







L’idée d’un spiderverse avec les trois interprètes de Spider-Man serait épique pour tous les fans du MCU. Cependant, plus d’une fois les protagonistes de l’histoire ont été chargés de nier la nouvelle et Andrew Garfield récemment rassuré qu’il ne sera pas en Spiderman : pas de chemin à la maison. Pourtant, les fans de ce super-héros ne perdent toujours pas espoir.

La photo de Tom Holland dans le même espace qu’Andrew Garfield.



De plus, la dernière fuite sur le plateau d’enregistrement du film a une nouvelle fois alimenté ces rumeurs. Est-ce que, dans une vidéo qui voyage sur Twitter Andrew est vu dans le studio où Tom Holland a téléchargé une photo au début du tournage. De même, ceux qui ont déjà vu l’audiovisuel assurent que le bras qui est vu au côté de l’acteur est celui de Tobey Maguire.

Il y a quelques heures, cette vidéo est devenue virale et ce n’est pas la première fois qu’elle apparaît. Mais cette fois, c’est en HD afin que vous puissiez voir l’image de Garfield plus nette qu’auparavant. À tel point que désormais tout indique que lui et le premier Spider-Man, Maguire seront présents dans Spiderman : pas de chemin à la maison.

Cependant, il convient de noter que pour le moment Marvel et Sony continuent de garder le secret concernant ce film. Les bandes MCU ont toujours été très secrètes et ont suscité beaucoup d’intrigues chez les fans, mais celle-ci en particulier est l’une des plus attendues précisément à cause de la possibilité du spiderverse. Et, malgré le fait qu’aucun des prédécesseurs de Holland n’apparaisse dans la bande-annonce, ce sera le 17 décembre, jour de sa première, quand la vérité sera connue.