Vidéo : 5 façons dont la PS Vita était en avance sur son temps

Logitech G402 Hyperion Fury Souris Gamer Filaire, Suivi Optique 4 000 PPP, Ultra-Léger, Ultra-rapide, 8 Boutons Gaming Programmables, Idéale FPS, PC/Mac - Noire

Un Suivi Ultra-Rapide: le modèle G402 offre une vitesse de réaction et d’exécutionde niveau professionnel. Vous pourrez réagir plus vite que la normale pour contrer vos ennemis Huit Boutons Programmables: cette souris gamer est pensée pour le joueur et ses besoins. Avec ses huit boutons programmables, elle va parfaitement s’adapter à ses besoins Changement de Sensibilité en un Clin d’œil: la souris filaire USB Logitech G402 permet en un instant de changer la sensibilité, ce qui permet au joueur de réagir au mieux à ce qui lui arrive pendant la partie Taux de Rapport Avancé: cette souris pour gamers Logitech possède un taux de rapport d’une milliseconde, ce qui permet une réactivité instantanée, plus que pratique pour les FPS Conception Confortable: cette souris gamer de Logitech est conçue de façon ergonomique avec des matériaux légers et possède un revêtement en caoutchouc pour le confort des joueurs Le n° 1 mondial des périphériques gaming - D'après des données agrégées indépendantes (fév. 2019 - fév. 2020) sur le nombre d'unités de périphériques de gaming (claviers, souris et casques PC)