Vidéo: 13 grands jeux Wii U toujours pas sur Switch

Ce n’est un secret pour personne que Switch a attrapé une grande partie des plus grands titres de Wii U tels que Mario Kart 8, Pikmin 3, Super Mario 3D World et bien d’autres encore … mais il y a encore un certain nombre de jeux qui restent exclusifs à Wii U. Nous ne voulions pas seulement mettre en évidence d’anciens jeux, ces 13 sont légitimement fantastiques et nous espérons voir certains d’entre eux rejoindre Bayonetta 2 dans la série de ports vers Switch.

Ceux-ci vont de choix évidents tels que Xenoblade Chronicles X à des gemmes moins connues comme Project Zero: Maiden of Blackwater. Wii U n’a peut-être pas été la machine la plus populaire de Nintendo, mais cela ne dévalorise pas la qualité de certains de ses jeux, de nombreux titres ont connu un succès deuxième vie sur le Switch (Mario Kart 8 est le jeu le plus vendu du Switch).

Nous excluons cependant les jeux qui ont été essentiellement remplacés par des itérations similaires sur Switch, notamment Splatoon, Super Smash Bros.pour Wii U et Super Mario Maker.

Avez-vous joué à l’un des jeux mentionnés dans cette vidéo et y a-t-il d’autres jeux Wii U auxquels vous êtes encore attaché?