Victoria22 : tout savoir sur le prochain Motorola milieu de gamme que l’on verra en septembre

Le Motorola Moto E72 4G aura un processeur signé MediaTek, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels et une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Une semaine seulement après le lancement du Motorola Edge (2022), ils commencent à arriver les premières informations sur le nouveau smartphone milieu de gamme du fabricant américain appartenant à Lenovo.

Ainsi, une fuite du média Pricebaba vient de nous révéler les caractéristiques du nouveau Motorola Moto E72 4Gun terminal dont le nom de code est « Victoria22 ».

C’est tout ce que nous savons sur le Motorola Moto E72 4G

Selon cette fuite, le nouveau smartphone milieu de gamme de Motorola sera équipé de un processeur du fabricant chinois MediaTek et l’option d’un chipset qui n’a pas encore été publié ou de l’Hélium G37.

Tous ces téléphones Motorola seront mis à jour vers Android 13

Ce processeur sera accompagné de deux versions de 6 et 8 Go de RAMqui peut être étendu 4 Go de plus avec la fonction RAM virtuelle.

Dans la section photographique, le Motorola Moto E72 4G s’engage sur un triple module de caméra arrière composé de un capteur principal de 48 mégapixelsun capteur ultra grand-angle 8 mégapixels et un capteur de profondeur pour le mode portrait 2 mégapixels et par une caméra frontale 16 mégapixels.

Ce nouveau mobile Motorola ne manquera pas non plus d’autonomie, puisqu’il disposera d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Téléchargez maintenant les fonds d’écran du nouveau Motorola Moto RAZR 2022

Concernant la disponibilité et le prix du Motorola Moto E72 4G, cette fuite indique que le plus susceptible d’apparaître en inde en septembre ou octobre et bien que son prix n’ait pas encore été révélé, tout semble indiquer qu’il pourrait être placé dans une gamme qui oscille entre 10 000 et 15 000 roupies indiennesce qui signifie qu’il aurait un prix d’échange inférieur à 200 euros.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂