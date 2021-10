Victoria Pedretti serait en couple avec un partenaire de You et n’est pas Penn Badgley

Il y a quelques semaines, la troisième saison de Tu et il est rapidement devenu l’un des contenus les plus choisis par les abonnés du service de streaming Netflix. Là, nous avons eu de nouveaux épisodes de l’histoire qui ont captivé les fans avec Victoria Pedretti dans le rôle de Love Quinn. Quelques dernières rumeurs Ils assurent que l’actrice sortirait avec un acteur du casting de la série. C’est à propos de qui?

Il est clair que le fandom voudrait la voir avec Penn badge pour la grande alchimie qu’ils véhiculent à l’écran, mais la réalité est qu’il est actuellement marié à Domino Kirke depuis 2017 et qu’ils étaient parents l’année dernière. Pour sa part, La victoire Elle n’a jamais été vue accompagnée ou dans une idylle confirmée, alors la nouvelle arrivée ces dernières heures peut marquer sa vie amoureuse.

+ L’amour est-il né dans le tournage de You ?

La plate-forme a plusieurs antécédents d’interprètes qui se sont vus visages pour la première fois sur film et là, ils ont été attirés l’un par l’autre. Dans ce cas, certains médias américains ont déjà confirmé que Victoria Pedretti est en couple avec Dylan Arnold, qui a joué Theo dans la saison 3 de la série.

Dans la fiction, Theo fait partie de l’intrigue en tant que jeune homme qui rentre chez lui après le meurtre de sa belle-mère et décide d’aider son beau-père, Matthew. C’est là qu’il rencontre sa voisine, Love Quinn, venue dans le quartier pour vivre une vie normale avec Joe Goldberg, mais entre tous deux entament une relation passionnée, qui a apparemment traversé l’écran.

Les commentaires des médias et les théories des fans assurent chaque jour que Pedretti et Arnold sont déjà un couple consolidé après leurs scènes dans Tu. La vérité est que pour le moment, cela n’est pas confirmé et il n’y a toujours pas de photos d’eux ensemble. Cependant, On pense que la romance grandit à l’intérieur, car les deux acteurs préfèrent garder leur vie privée secrète.

