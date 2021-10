Victoria Pedretti partage son expérience à Haunting of Hill House

Siendo una fuerza creativa de gran importancia en el género de horror en años recientes, siempre resulta fascinante conocer de qué manera Mike Flanagan logra organizar lo que muchos de sus colaboradores señalan como un ambiente laboral con un gran apoyo mutuo entre cada uno de los involucrados en la production.

Bien avant que « Tiger King » ou « Squid Game » ne soient les grandes sensations du catalogue Netflix, Flanagan a présenté en octobre 2018 « The Haunting of Hill House », une mini-série légèrement inspirée du roman du même nom écrit par Shirley Jackson, l’une des les auteurs les plus importants de la littérature d’horreur américaine.

Tout au long de dix épisodes, Flanagan a construit une histoire sur une tragédie qui laisse une marque visible sur une famille qui doit faire face au traumatisme de son passé, devenant la production la plus réussie que Netflix ait publiée dans son catalogue jusqu’à ce moment, servant de revitalisant facteur dans la carrière de certains de ses acteurs, ainsi qu’une plate-forme d’impulsion pour d’autres de ses membres.

Ce deuxième cas était celui de Victoria Pedretti, une actrice qui jusqu’au moment de sa première n’avait joué que des rôles dans des courts métrages indépendants, étant sa première production à grande échelle qui, selon une récente interview, était l’environnement parfait pour commencer avec son carrière d’acteur.

Lors d’une récente conversation avec Collider, Pedretti a noté qu’il avait réussi à établir une relation précieuse avec l’équipe de tournage et ses camarades de casting, car Glanagan et le producteur exécutif Travor Macy avaient déjà travaillé ensemble, tout comme une grande partie de l’équipe de production.

« Mike a vraiment travaillé dur pour protéger la scène de travail et a poussé pour que nous ayons le temps dont nous avions besoin pour capturer le magnifique travail de Michael Fimognari (directeur de la photographie) et projeter la performance dans les scènes », a noté Pedretti.

Victoria Pedretti conclut que de nombreuses personnes sur le plateau lui ont dit que cet environnement de travail était très inhabituel dans l’industrie et qu' »elle était choyée » car c’était sa première production majeure, concluant que c’était un environnement dans lequel elle avait vraiment un sens de créativité qui coule sur le plateau.

Après son apparition dans le film « Shirley » en 2020 et son interprétation de Love Quinn dans la série Netflix « You », l’actrice a progressivement gagné en notoriété auprès du public, présentant le potentiel pour être une nouvelle star de renommée internationale.