Victoria Pedretti et Dylan Arnold sont-ils en couple ?

Les stars de « You » de Netflix Victoria Pedretti et Dylan Arnold pourrait avoir plus qu’une simple romance à l’écran.

Pedretti, 26 ans, et Arnold, 27 ans, sont les co-vedettes de la troisième saison de l’émission sur le meurtre de Netflix « You » et jouent le rôle de voisins plus que sympathiques qui finissent par déclencher une romance.

Vous pouvez voir les deux se rapprocher de plus en plus dans la nouvelle saison de « You », mais c’est peut-être parce que les deux se sont rapprochés de manière romantique dans leur vie normale.

Victoria Pedretti et Dylan Arnold sortent-ils ensemble ?

Nouveaux conseils du compte de rumeurs de célébrités DeuxMJe suggère que les stars de Netflix sortent ensemble dans la vraie vie.

Mais il existe des rapports contradictoires qui suggèrent que ces deux-là ne sont peut-être pas trop graves – pour le moment !

Selon les rumeurs, Victoria Pedretti et Dylan Arnold sortiraient ensemble.

Le titre de l’e-mail de conseil envoyé à DeuxMoi se lit comme suit : « New Cute Couple: YOU » et le message se lit comme suit : « Victoria Pedretti et Dylan Arnold (le gars qui joue Theo dans S3 of YOU) sortent ensemble et elle est assez folle de lui !! »

Au début, DeuxMoi a posté que la rumeur était confirmée, mais a rapidement rétracté sa déclaration lorsque de nouveaux détails sont apparus.

Pedretti et Arnold ne sont pas « officiels ».

Dans un article de suivi, qui a été capturé par un TikToker ci-dessous, DeuxMoi partage une astuce suggérant qu’Arnold et Pedretti ne sont peut-être pas encore romantiques.

Le conseil dans cet e-mail disait: « J’ai une bonne autorité – notre chère Victoria Pedretti n’est PAS en couple avec sa co-star. Ils peuvent ou non être en train de parler, mais ils ne l’ont pas officialisé. Elle a très récemment est sortie d’une relation sérieuse avec son partenaire de longue date. Elle a voulu ralentir les choses et se concentrer sur elle-même. »

Crédit : TikTok

Jordyn Woodruff, qui publie des informations sur le divertissement et TikTok Tea sur son compte, a fait part de ses réflexions à Deuxmoi à la fin de la vidéo en disant: « Alors vous dites qu’il y a une chance, alors je vais la saisir. J’aime Victoria et Dylan ensemble. »

Arnold et Pedretti auraient traîné ensemble.

Le conseil d’Antoher DeuxMoi a affirmé que le duo traînait et avait été aperçu ensemble il y a deux semaines dans un restaurant.

Crédit : TikTok

Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a une romance en train de se préparer.

Le couple a également confirmé sa fréquentation par Netflix met à jour le compte Twitter et les fans adoraient cette nouvelle information.

Les deux semblent être des personnes privées, mais nous sommes ravis de voir des repérages plus excitants de ce couple possible ensemble à l’avenir.

Pedretti et Arnold semblent garder leur histoire de rencontres privée.

Selon le conseil présenté dans le TikTok, qui n’a pas été dit vrai, Pedretti sortait auparavant avec un petit ami de longue date qui est inconnu mais elle est actuellement célibataire. Pedretti est connu pour avoir assisté seul à des événements sur le tapis rouge, à des fêtes et à d’autres événements, jamais avec un partenaire. Elle n’a pas non plus de photos sur ses réseaux sociaux, mais utilise occasionnellement son histoire Instagram.

Elle a également déclaré dans une interview de l’année dernière avec InStyle qu’elle était une personne très privée : « Je veux qu’ils en sachent moins. Je veux que les gens sachent que je n’ai aucun intérêt à ce qu’ils spéculent sur ce qu’ils ne savent pas. »

L’histoire des rencontres d’Arnold est également inconnue, cependant, il a déjà joué un personnage avec une romance à l’écran dans le film « After » où il joue un petit ami de lycée, mais son rôle dans « You » est beaucoup plus romantique que le sien. rôle précédent dans « Après ».

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.