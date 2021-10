Victoria Pedretti aborde l’écart d’âge entre Love et Theo dans You saison 3

Quel âge ont Love Quinn et Theo Engler dans You saison 3 ? Leur différence d’âge à l’écran a choqué les fans.

Dans Tu saison 3, Love Quinn s’est pleinement penchée sur son ère Joe Goldberg; Un peu d’espionnage de ses voisins, une énorme quantité de meurtres de sang-froid et une relation qui est probablement, certainement, extrêmement inappropriée.

Tu la saison 3 présente tout un tas de nouveaux personnages, dont les tout nouveaux voisins d’à côté de Joe et Love. Il y a Natalie, qui devient la nouvelle obsession de Joe. Il y a Matthew, le mari suspect de Natalie. Et il y a Théo, le beau-fils de Matthew qui finit par se rapprocher de Love.

Après avoir regardé les 10 épisodes de la toute nouvelle saison, les téléspectateurs ont maintenant un parcelle de questions sur l’âge réel de Love et Theo. Victoria Pedretti, qui joue Love, a également commenté la différence d’âge entre les deux.

AVERTISSEMENT : Spoilers majeurs pour Tu saison 3 à venir !

Quel âge ont Love et Theo in You saison 3 ? Victoria Pedretti aborde l’écart d’âge. Image : Netflix

Les téléspectateurs ont été plus qu’un peu choqués d’apprendre que Love Quinn a une liaison sexuelle secrète avec le beau-fils du voisin Matthew Engler, Theo, dans Tu saison 3. Choqué non seulement parce qu’elle est maintenant mariée à Joe et que les deux partagent un petit garçon, mais aussi choqué à cause de leur différence d’âge à l’écran.

Quel âge a Love Quinn dans Tu saison 3?

L’âge exact de Love n’est pas réellement spécifié dans la série Netflix. Victoria Pedretti a 26 ans et semble jouer Love à un âge similaire. (Dans la série de livres, Love a en fait 35 ans.)

À un moment donné Tu saison 3, Theo se tient devant la maison de Love tenant une boombox au-dessus de sa tête, faisant référence à la scène emblématique des années 1989 Dis n’importe quoi. Love dit ensuite qu’elle n’est pas si vieille quand Theo suggère que le geste était considéré comme romantique à « son époque ».

Donc, sur la base de ce commentaire, Love a probablement environ la mi-vingtaine en Tu saison 3.

Quel âge a Théo dans Tu saison 3?

Theo est présenté aux téléspectateurs dans Tu saison 3 en tant que beau-fils adolescent de Matthew Engler, qui abandonne l’université. Plus tard dans la saison, on apprend que Theo a 19 ans.

La différence d’âge entre Love et Theo dans la saison 3 de You a soulevé des questions auprès des fans. Image : Netflix

S’adressant au magazine Elle, Victoria Pedretti a brièvement abordé l’écart d’âge entre les deux personnages, en déclarant : « La différence d’âge ? Ce n’est certainement pas un enfant. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup parlé de la difficulté. »

Elle a ensuite ajouté que Dylan Arnold (27 ans) avait en réalité un an de plus qu’elle (26 ans) dans la vraie vie : « Alors c’est Hollywood pour toi. »

Victoria a ensuite ajouté: « Je pense que nous l’avons vu comme la relation unique qu’ils sont en train de forger dans le contexte de leur ville et de leurs deux expériences vécues. Et de leur traumatisme et ainsi de suite. C’est vraiment intéressant cependant, comment cela se forge.

« Je les vois à la fin quand il dit » fuyez avec moi « et j’y pense quand elle parle à Marienne. Elle a un aperçu de la façon dont elle devrait peut-être être traitée, où quelqu’un se soucie vraiment d’elle- étant d’une manière que ses parents ne montrent pas vraiment de respect et que son mari ne montre pas beaucoup de respect, son frère n’a pas montré beaucoup de respect. »

LIRE LA SUITE: You saison 4 : date de sortie, casting, intrigue, spoilers et bandes-annonces

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂