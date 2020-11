Victoria “ ne tolérera ” pas la thérapie de conversion alors que le Parlement envisage l’interdiction

Les organisations religieuses proposent depuis longtemps une thérapie de conversion. (Photographie de stock via Elements Envato)

La thérapie de conversion traumatisante «ne sera pas tolérée à Victoria», a déclaré le procureur général de l’État australien, alors que son gouvernement introduit une législation interdisant la pratique pseudo-scientifique.

Le projet de loi 2020 sur l’interdiction des pratiques de changement ou de suppression (conversion) a été présenté au parlement de Victoria mercredi 25 novembre dans le but d’interdire la pratique néfaste de la thérapie de conversion, qui implique des efforts pour changer la sexualité ou l’identité de genre d’une personne LGBT +.

Si le projet de loi est adopté, les praticiens de la thérapie de conversion pourraient être condamnés à une amende allant jusqu’à 10 000 € (5 500 €) et encourir jusqu’à 10 ans de prison.

En outre, la loi punirait également ceux qui envoient des personnes hors de l’État pour subir la pratique traumatisante dans un territoire où la thérapie de conversion n’est pas interdite.

«Nous envoyons un message clair: personne n’est« brisé »à cause de sa sexualité ou de son identité de genre», a déclaré Jill Hennessy, procureure générale de Victoria, selon le gardien.

«Ces opinions ne seront pas tolérées à Victoria, pas plus que ces pratiques odieuses.»

Une survivante de la thérapie de conversion de Victoria partage son épreuve.

La nouvelle intervient après que Daniel Andrews, premier ministre de Victoria, a annoncé que la thérapie de conversion serait interdite en février 2019.

Dans un communiqué publié à l’époque, Andrews a déclaré que son gouvernement «adopterait des lois pour dénoncer et interdire les pratiques de conversion LGBTI, mettant fin à la pratique sectaire qui a causé tant de traumatismes à trop de Victoriens».

Andrews a annoncé l’interdiction après qu’une enquête approfondie a été menée par le commissaire aux plaintes pour la santé (HCC), qui a conclu que ceux qui avaient été soumis à une thérapie de conversion avaient subi des préjudices psychologiques et de la détresse.

Le gouvernement de Victoria a par la suite publié un rapport à la suite d’un processus de consultation, qui a révélé que les personnes LGBT + et les survivants de la thérapie de conversion étaient fortement en faveur de l’interdiction de cette pratique.

Le rapport comprenait des citations de survivants de la thérapie de conversion, avec une personne qui écrivait: «Je suis allé en thérapie par la prière avec un petit groupe associé à une église séparatiste de la Nouvelle-Galles du Sud qui pensait que j’avais besoin de réparer ma ‘déviance sexuelle’ en chassant les démons qui avait été transmis par les lignées familiales.

La soumission anonyme a continué: «J’ai intériorisé mes sentiments de honte à un tel point que ma santé mentale, physique et spirituelle en a souffert. Les idées suicidaires étaient une réalité vécue dans ma vie avec deux tentatives de suicide ratées et une panne complète qui a nécessité une hospitalisation.

La thérapie de conversion a été condamnée par divers organismes de santé et de psychiatrie à travers le monde, notamment l’American Psychiatric Association, l’American College of Physicians et l’American Academy of Child Adolescent Psychiatry.

Une enquête britannique sur les survivants de la thérapie de conversion, menée en 2019 par la Fondation Ozanne, a révélé qu’une personne sur cinq qui avait subi cette pratique avait par la suite tenté de se suicider.