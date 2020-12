Victoria Monét annonce une grossesse

Jordyn Woods, Chloe x Halle et Khalid étaient parmi ceux qui ont félicité la chanteuse pour la nouvelle de sa grossesse.

2020 pourrait être une année plutôt trash mais Victoria Monét termine l’année avec de joyeuses nouvelles. La chanteuse a partagé un superbe post de grossesse sur Instagram plus tôt dans la journée, révélant qu’elle attend son premier enfant. Drapée d’or, Monét a incarné le look de la Déesse pour ses films de maternité en annonçant qu’elle est enceinte. « Je suis si heureuse de partager que j’ai été promue au titre juste au-dessus de Queen … Mom », a-t-elle écrit dans la légende. « Deux cœurs battent en moi maintenant … C’est plus d’amour. Deux cerveaux et deux âmes … c’est tellement de pouvoir. Vraiment ressenti comme l’ultra super Victoria parce que mon corps fait un travail miraculeux. » En exprimant son enthousiasme à ses fans à propos de la nouvelle de sa grossesse, ainsi que son désir de rencontrer son enfant, elle a partagé une belle lettre ouverte à son enfant. «À mon bébé, je vous remercie de m’avoir choisi comme maman! Le cœur de moi tient votre vie en ce moment, et bientôt votre vie sera mon cœur! Je garde la tête plus haute avec la confiance que vous offrez déjà. Vous êtes le meilleur de moi et je promets de te protéger et d’être la meilleure version de moi-même pour toi de toutes les manières, toujours. Tiens mon petit doigt avec la prise de tes petits doigts jusqu’à ce que nous puissions nous tenir la main et marcher à travers ce monde ensemble qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Vous êtes pour toujours à moi. Je t’ai eu. « L’annonce de Monét a été immédiatement enthousiasmée par certains de ses amis. « OH MON DIEU!!!! vous regardez hors de ce monde, félicitations », a écrit Chloé X Halle dans les commentaires. Khalid, Jordyn Woods et Ella Mai sont également intervenus pour exprimer leurs félicitations. Félicitations à Victoria Monét pour sa grossesse.