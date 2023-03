Victoria Alonso a quitté Marvel Studios : pourquoi ?

merveille

Des nouvelles surprenantes viennent d’Hollywood avec la nouvelle que Victoria Alonso quitte Marvel Studios après en avoir fait partie depuis sa création.

©GettyVictoria Alonso a quitté Marvel Studios : pourquoi ?

L’une des modifications internes les plus importantes du Univers cinématographique Marvel depuis sa création, depuis ce lundi il a été confirmé que victoria alonso quittera la franchise dont elle était productrice exécutive depuis Homme de fer (2008). Il occupait actuellement plusieurs rôles de grande importance, faisant de lui l’une des figures centrales de l’entreprise.

Celui né en Argentine avait rejoint Studios Marvel en 2005 en tant que vice-président exécutif des effets visuels et de la post-production, et a été coproducteur des premiers films de la mcu. Depuis lors, elle a été productrice exécutive de tous les films et émissions de télévision Marvel depuis. Les Vengeurs (2012).

+Pourquoi Victoria Alonso quitte-t-elle Marvel Studios ?

En exclusivité, les médias américains Le journaliste hollywoodien signalé il y a quelques minutes que Victoria Alonso quitte l’univers cinématographique Marvel, selon plusieurs sources proches. Quant aux raisons, ils expliquent qu’il n’y a toujours pas de raison à leur séparation et comment cela s’est passé, mais l’accord de séparation a été conclu vendredi dernier et il n’a été révélé que maintenant.

La victoire elle a obtenu une promotion dans l’entreprise en 2015 lorsqu’elle est devenue vice-présidente exécutive de la production. En 2021, elle est de nouveau promue présidente de la physique, de la post-production, des effets visuels et de l’animation au sein de Studios Marvel. De cette façon, il a supervisé toute la post-production de la franchise, y compris son travail VFX, qui a fait l’objet de critiques ces derniers temps.

Pour le moment, il n’y a aucune raison et des nouvelles sont attendues derrière la décision de aussi de cesser d’être l’un des chefs les plus importants du mcu. Dans la dernière fois, il avait produit les bandes suivantes Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 et Les Merveillesen plus de la série de Disney+: Invasion secrète, Cœur de fer, Écho et Agatha : Coven du Chaos. Il a également participé à la production de Argentine, 1985film primé aux Golden Globes et nominé pour le meilleur film international aux Oscars 2023.

