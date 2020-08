Victoire de Miguel Oliveira accompagnée d’une nouvelle BMW M4 Gran Coupé

Miguel Oliveira gagne pour la première fois en MotoGP au Grand Prix de Styrie 2020 et remporte une nouvelle BMW M4 Gran Coupé, qui ne sera officiellement lancée qu’en septembre.

Le pilote portugais Miguel Oliveira a remporté sa première victoire dans la catégorie supérieure de la moto mondiale au Grand Prix de Styrie 2020 en MotoGP, organisé sur le circuit autrichien du Red Bull Ring.

En tant que prix spécial pour le vainqueur de la course, il a également remporté une BMW M4 Gran Coupé, un modèle qui ne sera lancé qu’en 2021.

Sponsor de la course, BMW a offert le véhicule au pilote, à côté duquel il a célébré avec le drapeau portugais. C’était le premier triomphe de Miguel Oliveira et d’un Portugais au championnat du monde de MotoGP.

Miguel Oliveira remporte le GP MotoGP de Styrie et une BMW M4 Gran Coupé

Le Portugais KTM, parti de la troisième ligne de la grille de départ, a remporté plusieurs places dans le deuxième match, pour les 12 derniers tours, après l’accident de l’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha).

Dans le dernier virage, alors qu’il était à la troisième place, il a profité du duel entre l’Australien Jack Miller (Ducati) et l’Espagnol Pol Espargaró (KTM) pour recevoir le drapeau à damier en premier.

Les Portugais devront encore attendre

«Toutes nos félicitations à Miguel Oliveira» a félicité Markus Flasch, PDG de BMW M GmbH: «Une performance fantastique a fait de lui le vainqueur de ce concours».

«En tant que partenaire de longue date de Dorna et sponsor de la course, nous sommes ravis d’offrir à Miguel la nouvelle BMW M4 en récompense de sa victoire», souligne Markus Flasch.

Le patron de BMW M a déclaré que le pilote portugais devra encore attendre un peu pour conduire sa nouvelle BMW M4, car ce modèle est si récent qu’il n’est pas encore sur le marché.

Miguel Oliveira a déjà fait le tour de la BMW M4 Gran Coupé

“Cependant, nous sommes convaincus qu’il s’amusera beaucoup avec ce véhicule – comme l’a déjà démontré le premier test après la course”, a ajouté Markus Flasch.

À son tour, Miguel Oliveira a déclaré qu’il était très heureux et «plein de cœur» d’avoir été le premier pilote MotoGP à recevoir un prix aussi spécial.

«J’ai rencontré la nouvelle BMW M4, ici au Red Bull Ring, et j’ai hâte d’avoir mon propre véhicule entre mes mains. Je tiens à remercier BMW M pour ce prix fantastique et gratifiant », a déclaré le premier Portugais à remporter une course MotoGP.

La présentation officielle de la BMW M4 Gran Coupé est prévue en septembre. Ce modèle sera disponible avec des moteurs turbocompressés six cylindres et trois litres, qui seront proposés dans des niveaux de puissance de 480 ch et 510 ch.

La BMW M8 Gran Coupé MotoGP Safety Car fait ses débuts

Le Red Bull Ring a également été utilisé pour le lancement de la BMW M8 Gran Coupé MotoGP Safety Car, basée sur la BMW M8 Competition Gran Coupé.

L’année 2020 marque la 22e saison de la BMW M en tant que «voiture officielle de MotoGP et maintenant la BMW M8 Gran Coupé MotoGP Safety Car dirigera la flotte de Safety Car.

BMW M8 Gran Coupé MotoGP Safety Car

La BMW M8 Gran Coupé Moto GP Safety Car est un véhicule de sport à quatre portes, équipé d’un moteur V8 développant une puissance de 625 ch.

L’accélération appartient également à une classe à part: la nouvelle Safety Car peut passer de 0 à 100 km / h en seulement 3,2 secondes. La technologie de transmission intégrale innovante M xDrive garantit également une excellente dynamique de conduite dans toutes les situations.

En ce qui concerne sa conception, la peinture est étonnamment asymétrique et a une couche noire avec un revêtement antireflet. Cette fonction améliore l’optique et augmente la concentration du conducteur.

Les graphismes déconstruits aux couleurs caractéristiques de la BWM M sont également impressionnants, car ils sont une représentation symbolique de l’ère numérique du sport automobile.

