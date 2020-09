Victoire de la Ligue des Nations pour la Belgique: le Portugal brille même sans Ronaldo

En Ligue des Nations, le Portugal devra se passer de la superstar Cristiano Ronaldo. Mais il peut suivre une victoire souveraine dans les tribunes. La France, championne du monde, a dû travailler beaucoup plus avant que Kylian Mbappé ne frappe. Dans le match Angleterre contre l’Islande, il y a deux expulsés.

Les favoris ont été à la hauteur de leur rôle dans la Ligue des Nations au départ: le champion en titre du Portugal en particulier a été convaincant. Même sans Cristiano Ronaldo, absent un court instant, les champions d’Europe ont remporté le Groupe 3 de la Ligue A face aux vice-champions du monde Croatie 4: 1 (1: 0). Lors du deuxième match du groupe, la France, championne du monde, a eu beaucoup plus de mal en Suède à 1-0 (1-0).

Ronaldo a dû passer à cause d’une infection à l’orteil – et a continué d’attendre son 100e but international. Depuis les tribunes, le joueur de 35 ans a vu une joyeuse équipe portugaise, pour laquelle Joao Cancelo (41e), Diogo Jota (58e), Joao Felix (70e) et André Silva de l’Eintracht Francfort (90e + 4) se sont rencontrés. Raphael Guerreiro du Borussia Dortmund a contribué une passe. Bruno Petkovic (90. + 1) a écourté pour les Croates décevants.

Mbappé assure la victoire de la France. (Photo: images imago / Bildbyran)

En revanche, la France a fait une apparition peu spectaculaire en Suède. Une performance individuelle de Kylian Mbappé peu avant la pause a ramené le but du jour (41e). Dans le temps d’arrêt, Antoine Griezmann a tiré un penalty au-dessus du portail (90 + 5). Le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano a fêté ses débuts avec Les Bleus, tandis que son coéquipier Emil Forsberg a disputé son 50e match international du côté suédois.

Dans le groupe 2, l’Angleterre s’est également imposée 1-0 (0-0) en Islande après une phase finale mouvementée. Raheem Sterling a d’abord converti une main de pénalité pour la fin d’avance (90.), Joe Gomez a provoqué un penalty immédiatement après la reprise, mais Birkir Bjarnason l’a tiré au-dessus de la porte (90. + 3). De plus, l’Anglais Kyle Walker (70e) et l’Islandais Sverrir Ingason (90e) ont chacun vu le carton jaune-rouge.

Dans le match du soir, la troisième Coupe du monde de Belgique a gagné au Danemark. L’homme décisif pour la troisième place de la Coupe du monde 2018 a été Dries Mertens du SSC Napoli, qui a d’abord mis Jason Denayer 1-0 sur corner (9e) puis s’est inscrit (77e).