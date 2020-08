Victime nourrie de crocodiles: un médecin indien assassiné pour commerce du rein

Un médecin indien a reçu jusqu’à 8 000 euros pour une transplantation rénale et une acquisition. Pour accéder à l’organe vital, un gang sous sa direction aurait tué des dizaines de chauffeurs de taxi. Les autorités assument plus de 100 actes.

Un médecin indien aurait été impliqué dans au moins 50 meurtres de chauffeurs de taxi et les cadavres ont ensuite été jetés dans des crocodiles. La police indienne a arrêté l’homme de 62 ans à New Delhi, a-t-elle déclaré. Lors des interrogatoires, le médecin, formé à la médecine traditionnelle indienne ayurvédique, a avoué à la police qu’il était le cerveau derrière 50 meurtres. Mais les enquêteurs pensent qu’il pourrait être à l’origine de plus de 100 meurtres. En outre, il aurait été impliqué dans des transplantations rénales illégales et aurait reçu l’équivalent de près de 8 000 euros à chaque fois.

L’homme aurait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de six chauffeurs de taxi dans la ville de Jaipur, au sud-ouest de New Delhi, au début des années 2000, mais a ensuite été gracié. Il s’était enfui à New Delhi, où il avait épousé une veuve. Il a également été arrêté là-bas mercredi – six mois après sa disparition. Les enquêteurs de la capitale indienne l’ont remis à la police de Jaipur.

Sa carrière criminelle a commencé dans les années 1990, selon un officier de police supérieur. À l’époque, il dirigeait un gang qui volait des bidons d’essence dans des camions et tuait souvent des conducteurs, a déclaré Rakesh Paweriya. De plus, le médecin avait rejoint un syndicat qui proposait des greffes de rein illégales. En 2004, il a été arrêté pour avoir prétendument participé à plus de 125 opérations de ce type.

Dans le même temps, son gang a loué des taxis dans l’État nord de l’Uttar Pradesh, tué les chauffeurs dans des endroits reculés et les a jetés dans un canal rempli de crocodiles – le gang voulait donc s’assurer que les corps ne soient jamais retrouvés. Ils auraient vendu les voitures plus tard. Jusqu’à présent, le médecin n’a été condamné que dans certains de ces cas, tandis que l’enquête est toujours en cours dans d’autres, selon la police.