Victime de l’attaque anti-asiatique brutale de Times Square et sa fille s’exprime

Après avoir subi une attaque brutale devant un immeuble d’appartements de luxe à Times Square à New York, qui a suscité l’indignation générale après que la vidéo de l’agression soit devenue virale, Vilma Kari, la victime philippine américaine, et sa fille, Elizabeth, font leur histoire entendue.

Vilma Kari, 65 ans, qui a été jetée au sol et piétinée à plusieurs reprises alors qu’elle se rendait à l’église en mars, a accepté de parler à NBC Asian America par e-mail et Elizabeth Kari a parlé au téléphone dans l’espoir d’attirer l’attention sur le racisme. Les Américains d’origine asiatique ont résisté pendant la pandémie. Vilma, qui a été diagnostiquée avec une fracture du bassin et a déclaré qu’elle « continuait à traiter le spectre complet de ce qui s’est passé », a appelé à une plus grande attention à la violence contre les personnes d’origine asiatique.

«Je sens qu’il y a maintenant plus de conscience et de conscience qui se sont développées après mon attaque», a-t-elle écrit. « Mais il doit y avoir plus de soutien et d’éducation sur ce à quoi la communauté AAPI est confrontée en ce moment, d’autant plus qu’il y a des cas qui n’ont pas été signalés et classés comme des crimes de haine. »

Son agresseur aurait crié: «F — toi, tu n’as pas ta place ici, toi asiatique», avant d’attaquer Vilma, selon le bureau du procureur du district de Manhattan. Un suspect, Brandon Elliot, a été arrêté et inculpé de deux chefs d’agression au deuxième degré en tant que crime haineux et d’un chef de tentative d’agression au premier degré en tant que crime haineux.

Elizabeth a déclaré que Vilma, qui a immigré aux États-Unis depuis les Philippines dans les années 1980, a été prudente dans ses interviews et a largement évité l’attention des médias en partie à cause de la honte, un concept omniprésent dans la communauté asiatique américaine.

Vilma Kari, à droite, avec sa fille Elizabeth. Gracieuseté de Vilma Kari

« Je pense que, en général, la communauté AAPI est très déterminée à rester en ligne, à travailler très dur, à gagner le respect. Cette idée de respect est tellement ancrée dans la culture et la famille, dans notre communauté. Elle ne se prête pas à la gestion de notre douleur. et la souffrance de manière ouverte. Je crois donc que beaucoup de nos propres souffrances sont minimisées », a déclaré Elizabeth. «Si c’est honteux ou embarrassant, nous ne voulons pas y être connectés. Nous voulons juste y faire face, passer outre, minimiser.… Et c’est définitivement quelque chose auquel ma mère avait pensé.

Elizabeth a déclaré que si l’incident n’avait pas été aussi public, sa mère l’aurait probablement traité encore plus tranquillement, car « elle n’aurait pas voulu attirer le type d’attention que nous avons reçu. »

La honte, ou la perte de visage, a été tellement liée aux cultures d’Asie que le psychologue clinicien Stanley Sue a écrit dans le Journal of Community Psychology que de nombreuses langues ont des termes pour le concept et qu’il est devenu un obstacle majeur lorsqu’il s’agit de rechercher ouvertement aider.

«’Haji’ chez les Japonais, ‘Hiya’ chez les Pilipinos, ‘Mianzi’ chez les Chinois et ‘Chaemyun’ chez les Coréens sont des termes qui révèlent des inquiétudes sur le processus de la honte ou la perte de la face», a-t-il écrit. << De nombreux Américains d'origine asiatique ont tendance à éviter la justice pour mineurs ou le système juridique, les agences de santé mentale, les services de santé et les agences d'aide sociale, car l'utilisation de services pour certains problèmes est un aveu tacite de l'existence de ces problèmes et peut entraîner la connaissance publique de ces difficultés familiales. "

De telles inquiétudes autour de la honte et de la stigmatisation ajoutent souvent une couche désordonnée d’émotion dans le contexte d’incidents de haine, a déclaré Dj Ida, directeur exécutif de l’Association nationale pour la santé mentale des îles du Pacifique, à but non lucratif, a déclaré.

« Ce qui rend un crime haineux vraiment, vraiment dangereux, ce n’est pas que vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. C’est que vous êtes perçu comme étant la mauvaise personne, tout le temps, partout. … Vous ne peut pas s’échapper », a-t-elle déclaré en décembre. « C’est la honte que les enfants de gens qui ont été incarcérés pour être des Américains d’origine japonaise, pour être considérés comme des immigrants, c’est la honte que nous supportons de ne pas avoir à supporter. »

De plus, a déclaré Ida, parler de cette violence ou de problèmes similaires peut être davantage réprimé, car les Américains d’origine asiatique peuvent se sentir obligés de passer sous silence ou d’ignorer le problème pour éviter de surcharger ou d’inquiéter leurs proches, étant donné ce qu’ils ont dû traverser pour y arriver. en Amérique. Karthick Ramakrishnan, fondateur de l’organisation à but non lucratif de politique et de recherche AAPI Data, a déclaré qu’en plus de facteurs tels que la peur des représailles et un manque de confiance dans le système de justice pénale, de nombreux Américains d’origine asiatique peuvent choisir de ne pas signaler les incidents pour éviter toute attention indésirable.

Une étude réalisée en mars a révélé que les Américains d’origine asiatique étaient parmi les moins susceptibles de dire qu’ils étaient «très à l’aise» pour signaler des crimes de haine aux autorités.

Elizabeth a déclaré que le malaise autour de l’attaque était encore amplifié par la façon dont la vidéo graphique était si rapidement diffusée sur Internet. Elle a déclaré que la vidéo, qui a attiré l’attention de plusieurs médias grand public et de grands comptes de médias sociaux, avait été largement diffusée avant que sa mère ne la voie ou ne soit même vérifiée comme étant la victime. Elizabeth, qui était avec sa mère le jour de l’incident, a été alertée de la viralité de la vidéo par des amis plus tard dans la nuit.

« Mes amis ont commencé à m’envoyer les messages de la vidéo et m’ont demandé: » Est-ce votre maman? » J’ai juste eu le sentiment le plus déprimant de regarder la vidéo », a déclaré Elizabeth. « En fait, regarder la personne marcher et voir que c’est sa marche, c’est sa tenue – rassembler toutes les pièces et comprendre réellement que c’est ma mère … pour moi c’était incroyablement difficile. Et j’étais plus que terrifiée qu’elle le voie. quand elle était à l’hôpital sans moi. «

Vilma a vu la vidéo environ une semaine plus tard, alors que sa fille surveillait attentivement son bien-être et la préparait à l’attaque. Elizabeth a déclaré que le nom de sa mère avait été divulgué avant que la famille ne puisse décider si elle souhaitait préserver sa vie privée.

«C’est un sentiment très étrange de savoir que le monde entier parle de vous et de ne pas lever la main», a-t-elle déclaré.

Mais Elizabeth a déclaré qu’elle était désormais reconnaissante de pouvoir sensibiliser le public à la violence anti-asiatique. Alors qu’elle demande aux médias d’être plus respectueux dans de telles circonstances et de vérifier leurs faits, elle a déclaré que certains aspects de l’expérience avaient été «incroyablement émouvants».

«J’ai reçu tellement de demandes de journalistes de différents pays pour me demander mon point de vue, car ils essaient d’en savoir plus sur ce qui se passe en Amérique et sur le problème auquel nous sommes confrontés», a-t-elle déclaré. « C’était vraiment incroyable. »

Vilma a écrit qu’elle guérissait toujours, à la fois physiquement et mentalement. Elle est principalement restée à l’intérieur depuis l’attaque, a déclaré Elizabeth, et la famille n’a pas encore déballé le bilan émotionnel d’être en public avec d’autres. Entendre parler des attaques continues contre les Américains d’origine asiatique a également été particulièrement douloureux pour la famille, a-t-elle déclaré.

Mais aussi difficile que le voyage ait été, Elizabeth, qui a lancé un projet encourageant les Américains d’origine asiatique à partager leurs histoires de racisme et d’appartenance, espère que les survivants pourront s’ouvrir à leurs familles ou s’appuyer sur leurs communautés.

«Même si quelqu’un n’a pas cette unité familiale, il y a des gens autour qui peuvent parler, qui peuvent soutenir», dit-elle. « Le problème est que si nous continuons à le cacher et à le brosser sous le tapis, il n’obtiendra jamais la lumière dont il a besoin pour être réparé. »

Vilma a déclaré qu’elle avait reçu « d’immenses vœux de bonne santé et des prières de milliers de personnes – cela m’a fait me sentir très soutenue et consolée pendant ce processus de rétablissement ». Elle a dit que cela lui avait prouvé que «la bonté existe dans le monde».

« Nous devons veiller les uns sur les autres, non seulement en tant que communauté AAPI, mais en tant qu’êtres humains. Il suffit d’un bon Samaritain pour donner l’exemple. Si vous voyez quelqu’un en difficulté, appelez au moins à l’aide ou essayez de vous distraire, » elle a écrit. « Nous devons être à l’affût l’un de l’autre. Personne ne devrait être ciblé à cause de la couleur de sa peau ou de son apparence. J’appartiens. Nous appartenons tous. »