Vicky McClure et Martin Compston taquinent une nouvelle saison potentielle de service

Ligne de conduite a peut-être pris fin il y a plus d’un an, mais cela ne signifie pas que les fans n’attendent pas avec impatience de voir s’il y aura un autre épisode du drame policier corrompu.

Les stars Vicky McClure et Martin Compston ont déclenché de nouvelles rumeurs selon lesquelles la série à succès de la BBC pourrait revenir pour une nouvelle saison.

Les présentateurs Kate Garraway et Ben Sheppard ont interrogé le couple après qu’une photo d’eux prenant un verre avec l’acteur Adrian Dunbar et l’écrivain Jed Mercurio ait attiré l’attention des fans.

Martin et Vicky se sont entretenus avant de s’affronter lors de Soccer Aid, qui a lieu dimanche 12 juin.

Au début de la Bonjour Bretagne interview, Martin a également été interrogé pour savoir si l’équipe d’acteurs et l’écrivain Jed tiendraient un jour leur promesse d’obtenir des tatouages ​​​​AC-12 assortis. Martin a répondu: « Eh bien, nous avons dit que si jamais nous obtenions 12 millions, nous aurions AC-12 … Je pense que si jamais nous faisions une autre série, c’est quelque chose que nous ferions tous ensemble alors. »

Martin a ajouté: « Nous sommes juste ravis que les gens veuillent toujours que nous revenions. Cela fait 10 ans maintenant et le fait que les gens veuillent toujours voir le spectacle est incroyable. S’il y a encore une histoire, je suis sûr que Jed nous ramènera. »

En tant que présentateurs de Bonjour Bretagne ont continué à sonder, ils ont demandé si Martin et Vicky feraient à nouveau équipe avec Adrian si l’écrivain Jed pouvait être persuadé d’écrire une nouvelle série. « Nous y retournerions tous, bien sûr que nous le ferions », a déclaré Vicky. « Nous adorons travailler les uns avec les autres, l’écriture de Jed est phénoménale.

« Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans maintenant, la dernière série a été incroyable avec la réponse que nous avons reçue, mais c’était vraiment difficile de tourner avec Covid. Ce serait bien de revenir en arrière et de ne pas finir de cette manière. «

Martin a ajouté: « Pour une soirée sociable, ce n’est pas une raison pour remettre en service une série, mais c’est un travail tellement sociable en termes d’équipe et de nous tous qui traînons. Je pense que nous avons été le premier à revenir sur covid et nous pouvions ‘ ne pas se voir, traîner la nuit, on ne pouvait rien faire – ce ne serait pas une bonne façon d’en finir donc – ce n’est pas comme ça qu’on recommissionne un travail ! »