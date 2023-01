Vicky Krieps a parlé du nouveau film ‘Corsage’ et de la perception des prix du film.

Le jeune Karl Marx et Le fil fantôme Star Vicky Kriepsqui a reçu le prix de la meilleure actrice aux European Film Awards et dans la section Certain Regard de Cannes, a parlé de son nouveau film Corsagela scénariste et réalisatrice du film Marie Kreutzer et la perception des récompenses.





Le film a été présenté en première mondiale dans la section « Certain Regard » du Festival de Cannes 2022. Corsage prend les célébrations du 40e anniversaire de l’impératrice autrichienne Elizabeth comme point de rupture et raconte l’histoire de la rébellion d’une femme qui avait soif de connaissances, de vie et qui a finalement l’intention de briser ses chaînes.

Fascinée par la vie d’Elisabeth depuis son adolescence, Krieps a fait part à la réalisatrice du film, Marie Kreutzer, de son projet de faire un film sur l’Impératrice d’Autriche. Krieps a expliqué à The Playlist :

FILM VIDÉO DU JOUR

»J’ai apporté ce projet à Marie. L’idée. Ouais. Je suis allé voir Marie et je lui ai dit : ‘On devrait faire un film sur elle.’ Ce fut le premier pas. J’ai toujours su que je serais intéressé. »

Krieps a découvert Elisabeth lorsqu’elle a regardé un film chez son voisin à 15 ans. Plus tard, après avoir lu une biographie, elle s’est rendu compte qu’il y avait des points manquants et sombres sur l’impératrice. Krieps a dit :

»A l’âge de 15 ans, j’ai lu une biographie (Impératrice Elisabeth d’Autriche), qu’ils [neighbors] avait dans la maison. Et puis j’ai été intrigué, et j’ai pensé qu’il manquait quelque chose ou que quelque chose n’allait pas. J’ai l’impression qu’il y a quelque chose derrière le rideau que je ne peux pas expliquer, mais c’est sombre et triste et à l’opposé de ce que je vois dans un film. »





Prix ​​du cinéma européen et Cannes

Alamode Film & Ad Vitam Distribution

Krieps a déclaré que des organisations telles que les European Film Awards et Cannes suscitent un sentiment de rivalité lorsqu’il ne s’agit pas de cela, et que le cinéma n’est pas un phénomène individuel.

»Je trouve ces prix très étranges car ils évoquent un sens de la compétition alors qu’il ne s’agit pas de compétition. Il s’agit de camaraderie et de le faire ensemble. Parce que nous ne pouvons que nous élever mutuellement. Je ne peux être aussi bon que mon partenaire. Mais si je veux le voir de manière positive, je le vois comme une carte postale amicale. Si vous receviez une carte postale soit de chez vous, soit dans ce cas, vous receviez une carte postale d’une certaine société, qui est celle des cinéastes européens. Ils vous envoient une carte postale pour dire : « Nous sommes avec vous ». C’est comme ça que je le vois. »

Corsagede la scénariste et réalisatrice Marie Kreutzer, avec Vicky Krieps, est actuellement en salles.