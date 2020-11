Vicki Gunvalson réagit aux nouvelles de la mère de Kelly Dodd en soins intensifs en raison du coronavirus

Vicki Gunvalson, une ancienne de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, a quitté la série plus tôt cette année après 14 ans. Cependant, l’OG du CO a toujours du boeuf avec certaines de ses anciennes co-stars qui ont continué dans la série. Après que le maven d’assurance a appris que la mère de Kelly Dodd était aux soins intensifs pour des complications dues au COVID-19, Gunvalson n’a pas tardé à réagir à la nouvelle.

Kelly Dodd et Vicki Gunvalson | JB Lacroix / WireImage

Qu’est-il arrivé à la mère de Kelly Dodd?

Dodd a eu une position controversée sur la pandémie de coronavirus. le RHOC star a minimisé la gravité et dit que les masques ne sont pas utiles, malgré les recommandations du médecin. Plus tôt cette année, elle a qualifié le COVID-19 de «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau», ce qui n’augurait rien de bon pour les fans de Bravo.

Au cours du week-end dernier, le frère de Dodd, Eric Meza, a partagé sur Instagram que sa mère était aux soins intensifs car elle avait le coronavirus. Quelques heures plus tard, Dodd a répondu au message en disant que sa mère l’avait bloquée sur son téléphone.

«Maman m’a bloqué. JR a dit qu’elle n’était pas aux soins intensifs », a déclaré Dodd.

«Jr ne sait pas merde **. Elle est aux soins intensifs. Je l’ai prise, »répondit Meza.

Alors que la nouvelle de la mère de Dodd était partagée sur les réseaux sociaux, ses fans se sont rendus sur sa dernière publication Instagram pour demander si c’était vrai. Dodd a confirmé qu’en fait sa mère était aux soins intensifs et a demandé à ses partisans de prier pour elle. D’autres fans ont rappelé à Dodd ses commentaires controversés passés et lui ont demandé si elle prendrait COVID au sérieux maintenant.

«Ma mère est diabétique et 71 ans, bien sûr, je prends le COVID au sérieux», a répondu Dodd.

«Je me demande si vous pensez toujours que l’unité de soins intensifs COVID de votre mère est la façon de Dieu d’éclaircir le troupeau?» a demandé un autre disciple.

Dodd a répondu: «Elle n’est pas en train de mourir et elle n’est pas sous respirateur … c’est sa glycémie qui nous inquiète.»

La personnalité de la télé-réalité a également continué à pousser sa position sur le port de masque et à dire que cela n’aide pas.

« Si votre pantalon ne peut pas contenir un pet, vous pensez qu’une bande de tissu peut contenir un virus », a répondu Dodd à un fan.

Qu’a dit Vicki Gunvalson?

Bien que Gunvalson et Dodd soient en désaccord, ils étaient autrefois des amis proches. Après que l’OG du CO ait découvert que la mère de Dodd était aux soins intensifs, elle a publié une déclaration sur un blog réagissant à la nouvelle.

«Bien que je sois attristé d’apprendre que la mère de Kelly est aux soins intensifs avec Covid – et j’espère qu’elle se rétablira rapidement – il serait négligent pour quiconque de ne pas penser et de ne pas se souvenir des mois interminables que Kelly a passés à se moquer complètement du virus. », A déclaré Gunvalson à Champion Daily.

Gunvalson a rappelé à tout le monde que Dodd en faisait une « blague – le virus, le port de masque, les gens qui en meurent, et plus encore. N’oublions pas qu’elle a affirmé que le coronavirus était le moyen de Dieu d’éclaircir le troupeau. Si elle ressent vraiment cela, alors sa mère fait-elle partie du troupeau que Dieu devrait éclaircir? On penserait que non… »

Kelly Dodd et Vicki Gunvalson discutent avec Lydia McLaughlin | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

L’ancien RHOC La star souhaitait à la mère de Kelly «un prompt rétablissement» et espérait qu’elle sortira bientôt de l’USI.

« J’espère qu’avec cela, Kelly changera d’avis avec sa réponse au virus et la façon dont elle traite les gens », a ajouté Gunvalson. «Je la connais aussi longtemps que moi. Je doute fort que cela ait un impact sur elle pour qu’elle devienne une meilleure personne. Le cœur de certaines personnes est trop sombre pour ne jamais laisser entrer la lumière.

