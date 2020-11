Vicki Gunvalson réagit à la mention ‘RHOC’ dans le dernier épisode

Vicki Gunvalson pourrait être hors de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange cast mais elle continue d’être en vedette. L’OG du CO s’est récemment adressé aux médias sociaux pour faire part de ses griefs à propos de l’émission en mentionnant toujours son nom. Dans le dernier épisode, Gunvalson a de nouveau été montrée à l’écran et elle n’était pas trop ravie par la vue.

Qu’est-ce qui a bouleversé Vicki Gunvalson?

Gunvalson était la star de RHOC pendant 14 saisons. Avant le tournage de la saison 15, elle a annoncé qu’elle quittait la série pour de bon après avoir été rétrogradée au cours de la saison précédente. Il est indéniable que Gunvalson est une icône non seulement pour la franchise Orange County, mais pour l’ensemble Vraies femmes au foyer univers.

Après avoir joué dans la série télé-réalité pendant si longtemps, il est difficile d’ignorer l’impact de Gunvalson sur la série. Au cours de la saison 15, Gunvalson continue d’être mentionnée et dans l’épisode de mercredi soir, son nom est revenu à nouveau.

Alors que Braunwyn Windham-Burke renouvelle ses vœux à son mari, il y a eu un rappel lorsque d’autres femmes au foyer ont fait la même chose dans le passé. Gunvalson a renouvelé ses vœux avec Donn Gunvalson au début de la série et la scène a été flashée pour que les téléspectateurs se souviennent. Leur mariage n’a pas réussi, tout comme le renouvellement des vœux de Shannon Beador des années plus tard.

Quand la scène a été diffusée, Reines de Bravo a partagé l’image sur Twitter qui a attiré l’attention de Gunvalson.

« Dégoûtant et désespéré, » répondit Gunvalson au flashback.

Auparavant, Gunvalson avait appelé l’émission pour ne pas avoir reçu de «chèque résiduel» pour continuer à apparaître dans les scènes de la nouvelle saison.

«Si nous ne sommes pas assez bons pour être sur, alors pourquoi utiliser nos noms?» Gunvalson a répondu à un fan demandant pourquoi ils étaient toujours mentionnés.

Vicki Gunvalson nuance la nouvelle saison de ‘RHOC’

Il est clair que Gunvalson n’est pas contente que la série ne décroche pas son contrat pour une autre saison. En avance sur le RHOC Première de la saison 15, le maven de l’assurance a déclaré que l’émission ressemblait à un «désordre chaud».

«Cette saison s’annonce comme une si grosse blague et je suis heureuse de dire que je ne fais plus partie de ce désordre chaud», a-t-elle déclaré à Celeb Magazine. «Vous avez Kelly Dodd se moquant de COVID et portant des chapeaux qui disent ‘Drunk Wives Matter’, vous avez Boring Wind [Braunwyn] et son «mariage moderne» – quoi que cela signifie, vous avez les décisions erronées qu’Emily [Simpson] et Gina [Kirschenheiter], et vous avez Wackadoo Shannon qui a vraiment besoin de vérifier son ego et de se rappeler d’où elle vient, où elle a commencé et qui a toujours été là pour elle.

Gunvalson n’a jamais cliqué avec Windham-Burke, est partie en termes bardes avec son ancien ami Dodd et a ombragé Simpson comme une mauvaise décision de casting. L’OG avait un problème avec ce dernier car elle affirmait que Gunvalson et le juge Gaslit Beador allaient à l’encontre du reste de la distribution.

« Emily est aussi une menteuse pure et simple – sans parler de l’une des pires décisions de casting que Bravo ait jamais prises – en affirmant que nous avons dit à Shannon quoi penser et qu’elle a accepté », a déclaré Gunvalson à Champion Daily dans une interview.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.