Vice’s Icons Unearthed est renouvelé pour la saison 2, se concentrera sur les Simpsons

Apprenez quelque chose de nouveau sur Les Simpsons avec la deuxième saison à venir de Vice TV Icônes découvertes. La série documentaire, qui a consacré sa première saison à l’histoire de Guerres des étoiles, a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison, par Variété. La saison 2, composée de six parties, se concentrera sur Les Simpsons avec le PDG de Nacelle Company, Brian Volk-Weiss (Les jouets qui nous ont créés, Les films qui nous ont fait) diriger. La saison promet de divulguer de nouveaux détails sur les coulisses de la sitcom animée qui n’ont jamais été partagés auparavant.

Aider à raconter de nouvelles histoires sur Les Simpsons seront divers talents et cadres impliqués dans sa production. Cela comprend de nouvelles interviews exclusives avec des écrivains, des réalisateurs, des acteurs et des dirigeants de réseaux. Les noms confirmés révélés jusqu’à présent incluent Bill Oakley, Rich Moore, Jon Vitti, Mimi Pond, Doug Benson, Todd McFarlane, Garth Ancier, Phil Roman et Jennifer Howell.

« Nous sommes ravis d’avoir la deuxième saison de notre Icônes découvertes série documentaire officiellement reprise par Vice TV. C’est un honneur de pouvoir raconter l’histoire méconnue derrière l’une des franchises les plus historiques de la télévision, Les Simpsons», lit une déclaration de Volk-Weiss, qui produit avec Cisco Henson, Ian Roumain, Alyssa Michek et Ben Frost.

Icônes découvertes : Star Wars récemment présenté en première sur Vice TV et se compose de six parties, plongeant dans l’original Guerres des étoiles films ainsi que la trilogie prequel. La série comprend de nouvelles interviews et des images rares des coulisses, offrant de nouvelles informations même aux fans de Star Wars les plus dévoués. Certains des noms impliqués dans cette série incluent Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Roger Christian, Paul Hirsch, Phil Tippett, Kel Ralston, John Dykstra, Julian Glover, Gus Lopez, Tom Spina et bien d’autres. La série comprend également la toute première interview à l’écran avec Marcia Lucas, l’ex-femme de George Lucas qui a également servi comme Guerres des étoiles éditeur.





Les Simpson sont toujours aussi forts

L’histoire de Les Simpsons est impressionnant avec la série ne montrant aucun signe de fin de sitôt, même après plus de trois décennies à l’antenne. Conçu à l’origine comme une série de courts métrages sur Le spectacle de Tracey Ullman, Les Simpsons a été transformée en sa propre série animée pendant la saison des fêtes de 1989. L’émission a depuis dépassé 700 épisodes en 33 saisons et est la série animée américaine la plus ancienne, la sitcom et la série télévisée scénarisée aux heures de grande écoute.

Créé par Matt Groening, Les Simpsons suit les membres de la famille Simpson avec leurs voisins autour de la ville de Springfield. La distribution vocale de l’émission comprend Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria et Harry Shearer. De nombreuses célébrités invitées spéciales ont également été présentées dans la série au fil des ans, jouant parfois elles-mêmes tout en jouant souvent d’autres personnages.





De nombreux fans semblent apprécier au mieux les épisodes plus anciens de la série. L’émission peut être trouvée en streaming tous ses épisodes passés sur Disney + où elle constitue l’une des offres les plus populaires de la plate-forme de streaming.