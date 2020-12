Viande de culture approuvée à la consommation: Singapour devient le premier pays à réglementer la vente d’aliments de laboratoire

La viande cultivée en laboratoire a pour la première fois reçu l’autorisation de vente au public. Singapour est le premier pays à réglementer la vente de ces aliments issus de la culture cellulaire et en évitant le sacrifice d’animaux. Mange juste est l’entreprise qui a reçu l’approbation, une startup de San Francisco qui vous pouvez vendre vos « pépites de poulet » créées en laboratoire.

L’Agence de Singapour pour la sécurité des aliments a mené une analyse pour vérifier si la viande est adapté à la consommation et il a déterminé que oui, il permettra donc à Eat Just de vendre sa « viande » sous la nouvelle marque « GOOD meat », créée spécialement pour l’occasion.

Ne pas sacrifier les animaux a un prix

Contrairement à la viande végétale de Beyond Meat ou Impossible Foods, que l’on trouve déjà largement, le produit de Eat Just Il n’est pas à base de plantes mais est cultivé à partir de cellules musculaires animales dans le laboratoire. Son origine est donc totalement animale et ne conviendrait pas aux végétaliens.

Eat Just qualifie cette annonce de « percée pour l’industrie alimentaire mondiale » et espère que Singapour sera le premier de nombreux pays à approuver la vente de cette viande à base de cellules, plus éthique que la viande conventionnelle. Outre Eat Just, les autres entreprises qui proposent ce type de viande sont Future Meat et Memphis Meats.

La production de viande de laboratoire est considérablement plus chère que celle d’origine végétale. Comme décrit par la BBC, Eat Just a expliqué que chaque pépite de laboratoire pourrait atteindre 50 €. Il est à espérer qu’au fur et à mesure qu’il deviendra disponible, son coût diminuera, mais on peut prévoir qu’il ne sera jamais moins cher que le poulet le mieux préparé.

L’entreprise affirme que sa viande de laboratoire est «plus saine et plus durable que la viande de poulet animale». Eat Just rapporte qu’il travaille depuis plusieurs mois pour développer toute la documentation nécessaire pour obtenir l’approbation. À ce jour, plus de 20 lignes de production ont été réalisées dans les bioréacteurs de 1200 litres et les antibiotiques n’ont pas été utilisés, comme décrit par Eat Just.

« Des détails ont été inclus sur la pureté, l’identité et la stabilité des cellules de poulet pendant le processus de fabrication, ainsi qu’une description détaillée du processus de fabrication qui a démontré que le poulet de culture récolté était conforme aux contrôles de qualité du système de contrôle rigoureux de la sécurité alimentaire », explique l’entreprise.

Avec l’annonce de Singapour, Eat Just poursuit son expansion dans tout le pays après avoir annoncé en octobre un partenariat avec le consortium Proterra Asia, pour construire et exploiter une usine de production de protéines végétales dans le pays-État, avec laquelle compléter son production de viande à base de cellules animales, qui y sera également produite.

