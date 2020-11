Viagra Musical est le prochain pour le réalisateur Spike Lee

Spike Lee a aligné un nouveau projet et il est unique. Le cinéaste oscarisé s’apprête à réaliser un Viagra Musical à propos du médicament miracle. Oui, Lee sera à la tête d’un film, rempli de numéros de chanson et de danse, sur le célèbre médicament qui est le mieux connu comme traitement de la dysfonction érectile.

Selon un nouveau rapport, Spike Lee fait équipe avec le studio Entertainment One pour la comédie musicale sans titre Viagra. Lee a co-écrit le scénario avec Kwame Kwei-Armah. Le film est basé sur un article intitulé All Rise: L’histoire inédite des gars qui ont lancé le Viagra qui est apparu à l’origine dans Écuyer. Stew Stewart et Heidi Rodewald sont à bord pour écrire les chansons originales. Lee, dans une longue déclaration sur la marque, avait ceci à dire à propos du projet.

« Tout d’abord, je remercie Mme Jacquelyn Shelton Lee. Je remercie ma défunte mère pour ce qu’elle dirait en prenant » My Narrow, Rusty Behind « en train de glisser, donner des coups de pied et crier au cinéma quand je vois un enfant à la tête de couche qui grandit Dans les rues de la République populaire de Brooklyn. Je ne voulais pas voir les gens de Corny chanter et danser. Je voulais plutôt jouer avec mes amis sur Da Block, Stoop Ball, Stick Ball, Punch Ball, Soft Ball, Basketball, 2 Hand Touch, Tackle Football, Coco Leevio, Johnny On Da Pony, Hot Peas And Butter, Crack Top, Down Da Sewer et bien sûr Booty’s Up. Tous les grands jeux de rue de New York qui pourraient être malheureusement perdus pour toujours. Mon père , Bill Lee, bassiste de jazz / folk, compositeur détestait les films HollyWeird, désormais et ce qui ne l’est pas, moi étant l’aîné de 5 enfants, je suis devenu le rendez-vous du film de maman. Les comédies musicales. Alors enfin pour ma quatrième décennie en tant que cinéaste, je dirigerai une danse, tout chantant Musical Spike Lee Joint et je ne peux pas attendre. Mes mamans ont aussi attendu !!! Et Dats Da Rodgers et Hammerstein Truth, Ruth. «

Le Viagra a été développé à l’origine par Pfizer. La société pharmaceutique a récemment fait la une des journaux en développant un vaccin efficace contre le COVID-19. Mais des années avant de s’attaquer à la crise sanitaire actuelle, la société s’est fait un nom en développant le Viagra, qui a été initialement développé pour les douleurs thoraciques liées au cœur. Bien qu’il se soit avéré avoir d’autres avantages en cours de route. Il est prescrit à plus de 2 millions de personnes aux États-Unis et est maintenant disponible sous forme de médicament générique.

Spike Lee, qui a des classiques tels que Faire la bonne chose et Malcolm X sous sa ceinture, a été sur une lancée ces derniers temps. BlacKkKlansman a valu au cinéaste son premier Oscar et a été nominé pour le meilleur film. Lee a également réalisé Da 5 sangs pour Netflix, qui a été un énorme succès critique et présente l’une des dernières performances de Chadwick Boseman. Lee était également à la tête du film de concert American Utopia de David Byrne.

Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production commencera. Cependant, le rapport note que ce sera le prochain projet de Spike Lee. Cela devrait donc se produire le plus tôt possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Viagra Musical