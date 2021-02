ViacomCBS annonce l’arrivée d’une tonne de nouvelles séries sur Paramount +

Récemment, ViacomCBS a organisé une réunion d’investisseurs, centrée sur leurs projets pour leur prochain service de streaming, Paramount +.

Ce qui a été annoncé était un pur débordement d’émissions nouvelles, anciennes, relancées et redémarrées. Avec la tonne métrique d’annonces, nous avons décidé de les mettre toutes dans un seul endroit facile à lire, à l’exception du Avatar nouvelles. Cliquez ici pour en savoir plus Studios Avatar.

Vous trouverez ci-dessous ce qui va arriver au service de streaming à venir.

La série Halo passe de Showtime à Paramount +

En 2013, il a été annoncé que Télévision Amblin travaillait sur une série Halo. Ce n’est que 5 ans plus tard que Afficher l’heure a annoncé avoir passé une commande de série pour l’émission télévisée Halo d’action en direct basée sur le jeu emblématique Xbox. Un an plus tard, la série a changé de réalisateur, passant de Rupert Wyatt à Otto Bathurst. Ensuite, la pandémie a retardé encore davantage la production.

Maintenant, comme indiqué pour la première fois par Deadline, la série change de mains en passant de Showtime à Paramount +.

La série Halo, avec Pablo Schreiber, est actuellement en production à Budapest. Il continuera à être produit par Afficher l’heure, en conjonction avec 343 Industries, le Microsoftstudio appartenant à Halo qui développe des jeux Halo depuis Halo 4.

Le Halo la série devrait être lancée le Paramount + dans T1 2022.

Live-Action Dora: l’exploratrice et les assez étranges parents

L’un des plus grands plats à emporter de la Paramount + la réunion des investisseurs était à quel point ViacomCBS vise à la fois à utiliser les adresses IP existantes dans leur bibliothèque et à produire un contenu de qualité pour les enfants. Cela était évident avec l’annonce de Studios Avatar.

L’ajout à cette annonce était une révélation par Brian Robbins, président de ViacomCBS Kids & Family que les versions en direct de Dora l’exploratrice et Mes parrains sont magiques sont en préparation pour Paramount +.

Robbins a déclaré que les deux émissions seraient «dans la veine» du film Dora en direct de 2019, Dora et la cité d’or perdue. Les deux projets seront ciblés Nickelodeonl’audience principale de, tout comme le projet sur lequel travaille Avatar Studios.

Star Trek: Prodigy et Star Trek: d’étranges nouveaux mondes

ViacomCBS‘première tentative de service de streaming était CBS All Access. La franchise phare de ce service était sans aucun doute Star Trek, produisant plusieurs séries dans sa course. Découverte de Star Trek, Picard, et la série animée Star Trek: ponts inférieurs.

Désormais, avec la transition de CBS All Access vers Paramount +, celles Star Trek les propriétés seront également en mouvement et une nouvelle série les rejoindra.

Une série Star Trek animée par CG, Star Trek: Prodigy, a été en préparation pour être diffusé sur Nickelodeon. Désormais, les 20 épisodes de la première saison seront diffusés en premier le Paramount + avant ses débuts sur Nickelodeon à une date ultérieure.

Centré sur six inadaptés qui prennent le contrôle d’un vaisseau Starfleet battu dont ils ne savent presque rien, Prodigy a l’intention de défendre la philosophie de Trek d’inclusion, de curiosité et d’aventure.

Pendant ce temps, la bande-annonce ci-dessus montrait de brefs extraits d’un autre nouveau Star Trek séries, Nouveaux mondes étranges. La série devrait suivre les aventures continues du capitaine Pike et de M. Spock, les personnages les plus récemment vus dans Star Trek: Discovery.

Star Trek: Prodigy devrait sortir en 2021, mais Nouveaux mondes étranges n’a pas encore reçu de fenêtre de sortie officielle.

Redémarrage des Razmoket

En plus de toute la nouvelle programmation annoncée ci-dessus, ViacomCBS a également annoncé quelques relances et redémarrages. Cependant, aucun n’était aussi excitant que le Razmoket Redémarrez qui a été à la fois annoncé et montré, avec une bande-annonce de premier aperçu (ci-dessus).

Si tout le gang sonne de la même manière, c’est parce qu’ils le sont. Ce Razmoket le redémarrage comprendra toutes les voix originales de la série bien-aimée. Le spectacle est produit par Studios d’animation Nickelodeon.

« Les Razmoket est l’un des dessins animés les plus emblématiques reconnus par les fans du monde entier, et cette version originale en est une que nous prenons grand soin et sommes fiers de créer pour un tout nouveau public, » mentionné Ramsey Naito, président, Nickelodeon Animation, dans un rapport. «La fusion de la voix derrière ces personnages spéciaux est l’une des pièces essentielles pour rendre la série reconnaissable et nous avons hâte de voir ce groupe talentueux les redonner vie.

Paramount + présentera également une litanie d’autres spectacles nouveaux et existants, y compris un Frasier réveil avec Grammaire Kelsey, Le travail italien série suite, Derrière la musique, La NFL sur CBS, et bien plus.

Cependant, ce qui est encore plus impressionnant que cela, c’est l’accord ViacomCBS fait pour les nouveaux films. Plutôt que d’attendre les 90 jours standard pour qu’un nouveau film arrive sur un service de diffusion en continu après la sortie en salles, Paramount + aura des films en deux fois moins de temps. Ainsi, 45 jours seulement après la sortie en salle, nous pourrons diffuser des films comme Un endroit calme, partie 2 et Mission impossible 7.

Paramount + lancera le 4 mai 2021 avec un coût d’abonnement de 4,99 € avec annonces et 9,99 € sans publicité.

Pour quelles émissions êtes-vous le plus excité?