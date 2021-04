"Veuve noire": Une nouvelle bande-annonce passionnante est sortie!

CONTARDI lampe à suspension AUDREY (Soie noire tressée, coton et velours ivoire, satin noir - Tissu)

Audrey Contardi est le produit icône inspiré au fameux chapeau porté par Audrey Hepburn dans le célèbre film "Petit-déjeuner chez Tiffany". Conçu pour les milieux exclusifs et élégants et réalisé comme un vrai exercice de style: tige en soie tressée, abat-jour en coton avec bande en velours et passementerie