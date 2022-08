Vertigo, un film crédible et rythmé qui coupe le souffle

PAS DE SPOILERS

En quelques heures seulement vertige arrive dans des salles pleines de suspense et d’adrénaline. Découvrez pourquoi vous ne pouvez pas le manquer.

© BFvertige

« Trouble du sens de l’équilibre caractérisé par une sensation de mouvement de rotation du corps ou des objets qui l’entourent», c’est ainsi que le RAE définit le mot vertige et c’est ainsi scott mann Il l’a représenté dans son nouveau film. Le film, portant ce nom et d’une durée de 107 minutes, sort en salles ce jeudi 1er septembre. Plein de suspense, d’adrénaline, d’émotion et de frustration, ce long métrage est la représentation parfaite du cinéma de survie.

vertige suit l’histoire de Becky et Hunter, deux amis grimpeurs dont le but dans la vie est de surmonter leurs peurs et de repousser leurs limites.. Par conséquent, après avoir subi une grande tragédie en grimpant, ils décident de grimper au sommet d’une tour de communication abandonnée. Là, ils subissent un désagrément qui les conduit à être pris au piège et sans aucun moyen de descendre.

Alors, à 600 mètres au-dessus du sol et loin de la civilisation, tous deux vont devoir mettre leurs talents d’escalade à l’épreuve et se battre pour survivre malgré ce qui semble impossible. Sans aucun doute, c’est une histoire novatrice dans laquelle tout aurait pu mal tourner, mais c’était tout le contraire. Bien, vertige est, à mon avis, l’un des films de l’année, surtout dans le genre suspense.

Ceci est dû au fait vertige Il a un flux narratif impeccable qui, bien qu’il ait une seule scène, a été créé avec un niveau tel qu’il raconte une histoire émouvante, mais uniquement au sommet d’une tour. « la survie du plus fort», déclarent les protagonistes et dit et fait. C’est que le film est la représentation parfaite de deux survivants qui cherchent un moyen d’atteindre le sol malgré le fait qu’ils ont toutes les opportunités contre eux.

À son tour, la réalité est que ce drame a deux performances excellentes et impeccables. Virginia Gardner dans le rôle de Hunter et Grace Fulton jouant Becky sont un complément parfait pour que le film fonctionne. La première étant d’un esprit plus risqué et libre, tandis que la seconde est issue d’un processus de deuil qui l’a éloignée des grimpeurs, ils sont une fusion idéale pour voir la peur et le sentiment de « la vie est courte » en une seule histoire. .

D’un autre côté, vertige c’est aussi la preuve parfaite que vous n’avez pas besoin d’un gros budget pour faire un film crédible et rapide. Dans ses 107 minutes de durée, le long métrage captive au point que l’on reste en permanence sur le bord du siège. Avec ses mille vertus, comme le scénario allant directement à l’action plongeant pleinement le spectateur dans la tension et la peur des protagonistes, on pourrait dire que c’est un film qui hallucine à tout instant.

Aussi, il convient de noter quevertige a des rebondissements inattendus, mais l’un de ses grands atouts est qu’il répertorie les ressources dont disposent les protagonistes pour survivre. Je veux dire, ce qui le fait fonctionner, c’est le fait qu’il frappe le nerf sensible du spectateur, encore et encore, même s’il s’agit d’un film simple avec seulement deux amis, une tour et la survie du plus apte.

