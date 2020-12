Vertex Ventures, soutenu par Temasek, investit dans la start-up d’automatisation backend Signzy Technologies

Signzy est une plate-forme basée sur l’intelligence artificielle (IA) sans code qui aide les entreprises dans les processus de risque et de conformité.

Signzy Technologies Private Limited, qui exploite une start-up d’intelligence artificielle axée sur l’automatisation des processus de prise de décision backend, a levé 3 millions de dollars (environ Rs 22 crore) auprès de Vertex Ventures. Vertex Ventures est une société basée à Singapour soutenue par Temasek. Son investissement dans Signzy intervient un peu plus d’un mois après que Signzy, basé à Bengaluru, ait levé 5,4 millions de dollars (environ Rs 39,8 crore) dans le cadre de son cycle de financement de série B. Les investisseurs comprenaient Stellaris Venture Partners, MasterCard Inc, Arkam Ventures et Kalaari Capital. Cela porte maintenant le montant total du financement levé à 8,4 millions de dollars.

Signzy a été fondée en 2015 par Ankit Ratan, Arpit Ratan et Ankur Pandey. Signzy propose une « plateforme d’IA sans code » qui aide les sociétés de services financiers à automatiser les processus de gestion des risques et de conformité. La société prévoit d’investir dans le renforcement de sa plate-forme d’IA et dans l’expansion de son équipe de vente mondiale. Signzy a établi un partenariat mondial solide avec Mastercard et a ouvert des bureaux à New York et à Dubaï pour servir ses clients sur les deux marchés clés de l’Amérique du Nord et du Moyen-Orient respectivement. L’entreprise souhaite désormais étendre sa présence internationale sur d’autres marchés.

Signzy travaille avec plus de 140 sociétés de services bancaires et financiers dans le monde, y compris les 4 plus grandes banques en Inde.

Avant le financement d’octobre 2020, la société a levé 3,6 millions de dollars (environ Rs 24 crore) dans un cycle de financement de série A mené par Stellaris et Kalaari en novembre 2018. Kstart, le fonds d’amorçage de Kalaari Capital, est devenu le premier investisseur institutionnel de Signzy lorsqu’il mis de l’argent en décembre 2016.

Nous sommes heureux d’annoncer un montant supplémentaire de 3 M € #financement de @vertexventures, portant le total de ce tour à 8,4 millions de dollars. Nous sommes maintenant impatients de développer davantage notre plateforme d’intelligence artificielle sans code pour #Financier Prestations de service. En savoir plus dans ce @EconomicTimes article- https://t.co/B3bkyKrIvP – Signzy (@TeamSignzy) 2 décembre 2020

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂