Versus : voici à quoi ressemble le nouveau manga du créateur de One Punch Man

le mangaka UNcréateur du célèbre anime »One Punch Man », vient de dévoiler la couverture de son nouveau manga intitulé »Contre ». Le compte Twitter officiel a révélé l’image dans un post, confirmant que le manga sortirait son premier volume le 7 avril.

Sur la couverture du manga on peut voir le protagoniste de »Versus » portant une armure et une épée, l’air déterminé sur le visage, derrière lui apparaissent ceux qui seront ses compagnons tout au long de l’histoire. Vous pouvez également voir une vallée verdâtre en arrière-plan et ce qui semble être une zone rocheuse avec des montagnes, ainsi qu’un dragon au sourire sinistre.

»Versus » sera écrit par ONE et illustré par Azuma Kyoutaro, un artiste connu pour donner vie aux images de »The King of Fighters: A New Beginning » et »Tenkaichi ». L’histoire suivra 47 héros qui affronteront 47 rois démons dans différentes grandes batailles.

La collaboration entre ONE et Kyoutarou a suscité de grandes attentes de la part des fans, car le mangaka a déjà créé de belles histoires dans ses précédents mangas »One Punch Man » et »Mob Psycho 100 », étant l’un des plus reconnus actuellement lorsqu’il vient au manga au Japon.

ONE a créé la série »One Punch Man » en juillet 2009, avec l’intention d’être une histoire unique. Cependant, Yusuke Murata, mangaka de »Eyeshield 21 » et »Hetappi Manga Kenkyūjo R », a cherché un partenariat avec l’auteur, dans lequel Murata illustrerait tandis que ONE écrirait l’histoire. Le remake numérique de One-Punch Man a commencé la sérialisation dans Tonari no Young Jump de Shuisha en 2012.

Pour le moment, on ne sait pas si » Versus » aura une sortie internationale, donc le premier volume du manga n’est prêt pour le Japon que le 7 avril.