Versions physiques de Disco Elysium : le lancement de Final Cut le 9 novembre

Disco Elysium: The Final Cut a été lancé numériquement sur PlayStation 5 et PS4 plus tôt cette année avec une vague d’éloges, mais si vous attendiez ces copies en boîte, il ne vous reste plus que quelques mois à attendre. Les versions physiques du RPG seront expédiées le 9 novembre 2021, la version de base coûtant 39,99 €. Il comprend une mise à niveau gratuite vers la version PS5, une affiche dépliante mesurant 18 « par 24 » et un artbook numérique de plus de 190 pages. Les précommandes devraient être bientôt disponibles chez les détaillants en ligne du monde entier.

Cependant, si vous voulez vraiment dépenser de l’argent, une édition collector à 249,99 € est également proposée. Vous pouvez le pré-commander dès maintenant sur iam8bit, et il est emballé dans une boîte premium avec une sculpture en vinyle Mind Totem, un artbook cartonné de plus de 190 pages, une carte en tissu et une copie physique du jeu avec une couverture réversible située à l’intérieur .

Lorsque nous avons examiné la version PS5 de Disco Elysium: The Final Cut, nous l’avons comblé d’éloges dans une critique du 9/10. « Écrit de manière experte, c’est un drame policier tout à fait captivant à son meilleur, et un sens de l’humour fantastique maintient le tout enraciné. Son rythme délibérément lent et méthodique ne conviendra pas à tout le monde, mais une fois que vous êtes investi, il est incroyablement difficile de un jeu vidéo obsédant, pour toutes les bonnes raisons. » Maintenant, vous pouvez posséder cette expérience physiquement.