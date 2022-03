Versions à chanter d’Encanto et d’autres classiques à venir sur Disney+

Les films Disney ont toujours été la source idéale d’expériences à chanter en chœur. De nombreux films ont récemment eu des projections spéciales dans les cinémas qui permettent aux jeunes fans et aux plus âgés de chanter des chansons classiques au théâtre sans se soucier que quelqu’un leur jette du pop-corn avant qu’ils ne soient expulsés. Le dernier blockbuster de Disney, Encanto, est maintenant le dernier film de House of Mouse à bénéficier du traitement à chanter, mais cette fois, il sera disponible sur Disney +. Après les chansons On ne parle pas de Bruno, Surface Pressureet Le madrigal familial dominé les charts musicaux du monde entier, le film a trouvé un tout nouveau public qui l’avait manqué dans les cinémas. Désormais, ces fans peuvent profiter d’une version chantée de ce film et d’autres films Disney dans le confort de leur foyer.

Les fonctionnalités Sing-Along font partie du chemin de Disney depuis longtemps, avec des sorties VHS dans les années 1990 contenant généralement des extraits de chansons avec des paroles ajoutées, et des collections Sing-Along entières publiées pour rassembler des chansons classiques de l’ensemble du catalogue Disney pour être appréciées. par les enfants et leurs parents qui portent des bouchons d’oreilles encore et encore.

Une nouvelle version chantée de Encanto sera ajouté à Disney + le 18 mars, avec d’autres titres tels que Congelé et sa suite étant ajoutée dans le même format d’ici la fin de l’année. Évidemment, il faudra un peu de temps à Disney pour parcourir tout son catalogue, mais ce sera un travail en cours dans les années à venir.





Disney est toujours très rapide pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ses films. Tandis que Encanto n’a eu qu’un succès modéré dans les cinémas vers la fin de 2021, son arrivée sur Disney + a vu l’intérêt pour le film musical basé en Colombie monter en flèche. Aidé par des chansons écrites par Hamilton créateur Lin-Manuel Miranda, Encanto raconte l’histoire de Mirabel Madrigal, le seul membre d’une grande famille à ne pas avoir reçu de « cadeau » magique, mais qui est la seule personne qui peut sauver sa famille de l’effondrement et protéger l’héritage des Madrigal.





Encanto a remporté le prix du meilleur film d’animation aux BAFTA ce week-end, et en même temps, la chanson On ne parle pas de Bruno a finalement été éliminé du sommet du classement des singles britanniques après sept semaines, tandis que la chanson se tient au numéro 2 du Billboard Hot 100 américain. Avec un BAFTA et un Golden Globe à son actif, Encanto est l’un des favoris pour remporter le prix du meilleur long métrage d’animation aux Oscars, ce qui en fait un triplé de grandes victoires pour Disney. Lin-Manuel Miranda pourrait également repartir avec un Oscar si la chanson Dos Oruguitas a réussi à remporter la meilleure chanson lors de la cérémonie.

Tandis que Encanto est une histoire autonome, le PDG Bob Chapek a qualifié le film de début d’une nouvelle franchise pour Disney, qui pourrait voir une suite, ainsi que des retombées télévisées, entrer bientôt en développement. Encanto fans, regardez cet espace.









