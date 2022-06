Vers une augmentation des prix Netflix en 2022 ?

En 2022, il ne serait pas surprenant de voir les prix des abonnements du leader mondial du streaming qu’est Netflix augmenter davantage à l’international. Les prix Netflix variant régulièrement, le géant du streaming souhaite continuer de faire évoluer ses tarifs. Après les États-Unis, c’est en Irlande que Netflix a revu ses tarifs à la hausse. L’Europe connaît alors le forfait le plus élevé de la plateforme au prix de 20,99€ pour un abonnement Premium.

Le prix des abonnements Netflix au Royaume-Uni

Suite à la hausse des prix de ses abonnements en Irlande, Netflix a récemment décidé d’augmenter le montant des forfaits au Royaume-Uni. À l’origine, le forfait Essentiel coutait 5,99 livres et s’élève aujourd’hui au prix de 6,99 livres. Pour l’abonnement Standard, celui-ci est passé de 9,99 livres à 10,99 livres. Enfin, le forfait Premium a également connu une hausse passant de 13,99 livres à 15,99 livres, soit 19 euros. Avec des tarifs presque équivalents à ceux établis en Irlande, la France pourrait être le prochain pays visé par cette augmentation des prix.

Quels sont les tarifs de Netflix en France ?

En France, la politique tarifaire de Netflix a été revue en octobre 2021. Avec ses 10 millions d’abonnés français, la plateforme de streaming pourrait augmenter à nouveau ses prix en 2022. Actuellement, Netflix propose trois types d’abonnements mensuels :

L’abonnement Netflix Essentiel à 8,99€ qui permet l’accès à la plateforme sur un seul écran.

L’abonnement Netflix Standard HD à 13,49€ qui offre la possibilité de regarder des séries sur 2 écrans en simultané.

L’abonnement Netflix Premium à 17,99€ qui diffuse du contenu en 4K sur 4 écrans simultanément.

En revanche, si vous souhaitez partager votre abonnement avec vos amis ou votre famille et bénéficier de contenus en 4K, assurez-vous de disposer d’une télévision compatible avec les vidéos en HD ou Ultra HD. De plus, l’un des nombreux avantages des forfaits Netflix est qu’ils sont sans engagement, ce qui vous permet de les résilier quand vous le souhaitez.

Netflix : comment choisir le meilleur forfait ?

Maintenant que vous connaissez tous les tarifs Netflix, il est temps de choisir celui qui correspond le mieux à votre utilisation de la plateforme et qui répond à vos attentes et vos besoins. Quelle que soit l’offre que vous choisirez, la plateforme de streaming américaine vous donne accès à l’entièreté de son catalogue, et cela, en illimité. De plus, l’application Netflix est disponible non seulement sur votre télévision, mais également sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Partons alors à la découverte des tarifs proposés par Netflix.

L’offre Netflix Essentiel

Si vous avez un faible budget, le forfait Netflix Essentiel à 8,99€ devrait faire votre bonheur. Cette offre vous permet de profiter de longues heures de visionnage sur un seul écran simultanément. Avec une bonne qualité vidéo en SD, soit 480p, cette formule peut s’avérer très intéressante si vous souhaitez regarder les dernières séries à l’affiche.

L’offre Netflix Standard

Avec cet abonnement au prix de 13,49€ par mois, vous bénéficierez d’une meilleure qualité vidéo en HD (haute définition). Grâce à cette offre intermédiaire, vous pouvez visionner du contenu sur 2 écrans en simultané. Lorsque vous êtes en colocation ou habitez à deux, cette formule est pratique pour que chacun puisse regarder sa série favorite.

L’offre Netflix Premium

Du côté du forfait Netflix Premium à 17,99€, il s’agit du prix le plus élevé puisque cet abonnement vous offre une qualité de vidéo en HD et en Ultra HD, ou 4K, ainsi qu’un visionnage disponible sur 4 écrans simultanément. Pour partager son compte Netflix avec votre famille ou vos amis, l’offre Netflix Premium sera la plus adaptée à vos besoins.

Netflix : pionnier de la vidéo à la demande

Depuis 2014, Netflix n’a cessé d’évoluer pour devenir un véritable pionnier de la vidéo à la demande. Aujourd’hui, la plateforme mondiale du streaming détient plus de 70% des parts de marché de la VOD fonctionnant avec un abonnement mensuel. Avec un catalogue bien fourni, Netflix s’est progressivement renouvelé pour proposer du contenu adapté à ses utilisateurs et leur offrir un choix varié de séries et de films basé sur un algorithme. Celui-ci analyse le contenu visionné par ses utilisateurs et propose du contenu vidéo susceptible de leur plaire. Bien qu’Amazon Prime Video et Disney+ tentent de se faire une place dans l’univers du streaming, Netflix reste le premier choix de nombre de personnes au niveau mondial.