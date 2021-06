Verre spécial Samsung dans un nouveau téléphone mobile Google ? · ⊃ 45secondes.fr.de

Les téléphones pliables n’ont jusqu’à présent pas rencontré un grand succès sur le marché des smartphones – mais cette année, Google, le prochain fabricant bien connu, va s’aventurer dans le facteur de forme, qui n’est plus si nouveau. Des rumeurs correspondantes circulent depuis longtemps. Samsung devrait vous aider.

Samsung a déjà sorti un certain nombre de smartphones pliables ces dernières années et, dans ce cadre, a développé un verre de protection d’écran particulièrement fin (UTG, Ultra-Thin Glass). Ce matériau en verre sera également utilisé dans le téléphone portable pliable non encore officiellement confirmé de Google.

Le site d’information sud-coréen ETNews fait état d’un partenariat commercial correspondant entre Google et Samsung Display. La division affichage du Groupe ne fournit plus seulement Samsung Electronics (qui comprend l’activité de téléphonie mobile de Samsung), mais aussi Google.

Le verre spécial de Samsung est également disponible pour d’autres fournisseurs

Samsung Display a décidé de rendre le verre d’écran mince non seulement disponible pour les téléphones portables Samsung, mais également pour d’autres fournisseurs. En plus de Google, les fournisseurs de smartphones concurrents pourraient également commander le verre sur mesure de Samsung Display. Dans le cas du téléphone portable pliable de Google, le verre spécial est utilisé avec le véritable panneau OLED de Samsung, selon le rapport. Samsung Display prévoit de faire de même pour d’autres clients majeurs.

Samsung continue de miser sur les téléphones pliables

La livraison de panneaux UTG et OLED à d’autres fabricants devrait augmenter les ventes de Samsung Display. Le groupe évalue les avantages de vendre UTG à d’autres fournisseurs plus que le risque d’affaiblir les ventes de pliables internes en renforçant la concurrence. Samsung considère que ses propres appareils tels que le Galaxy Z Fold 2 sont tellement établis que leur position sur le marché n’est guère menacée par des produits concurrents tels que le Google Pixel Foldable, encore inédit.

Étant donné que l’activité pliable s’est jusqu’à présent déroulée sur un marché de niche et que certains grands acteurs comme Apple sont (encore) absents, l’avenir des smartphones pliables reste passionnant. Dans tous les cas, Samsung fait avancer le développement sans relâche : le travail de production du prochain modèle pliable Galaxy Z Fold 3 aurait déjà commencé.









