Veronica revient alors que Marilyn Ghigliotti termine le tournage de Clerks III

Marilyn Ghigliotti a terminé le tournage de son retour en tant que Veronica dans Clerks III. Avec la production en cours à Leonardo, New Jersey, le troisième film de Kevin Smith Commis Le film ramènera Dante (Brian O’Halloran) et Randal (Jeff Anderson) là où tout a commencé au Quick Stop. Smith a également révélé que la suite ramènera de nombreux autres favoris des fans, y compris Rosario Dawson la reprenant Commis II rôle de Becky, la femme de Dante.

Dans la version originale Commis, Marilyn Ghigliotti co-vedette comme Veronica, la petite amie de Dante à l’époque. Leur relation devient une partie d’un triangle amoureux lorsque l’ex-Caitlin de Dante (feu Lisa Spoonauer) revient dans sa vie, et à la fin, Veronica semble rompre avec le commis Quick Stop. Ghigliotti n’est pas apparu dans Commis II comme la suite a révélé qu’ils ne s’étaient pas remis ensemble, et Dante s’était depuis marié avec quelqu’un d’autre.

Désormais, Dante et Veronica se retrouveront au Quick Stop. Cette fois, Veronica sera l’ex-petite amie de l’histoire, ce qui est un changement d’événement intéressant depuis l’original Commis. On ne sait pas à quel point Veronica jouera un rôle dans l’histoire, mais sur Instagram, Ghigliotti a révélé qu’elle avait terminé son travail Commis III. Elle suggère également que sa performance est l’une de ses plus grandes œuvres en tant qu’actrice, suggérant bien plus qu’une brève apparition. De la poste :

« Retour à une certaine réalité aujourd’hui alors que je réfléchis à la longue mais incroyable journée que j’ai eue hier, mon dernier jour de tournage. Nous avons commencé à 14 heures et nous avons terminé à 2 heures du matin. aussi tard qu’il ne l’était une fois que je suis arrivé dans ma chambre d’hôtel et que j’ai commencé à faire mes bagages, je me suis endormi vers 4h30 du matin, 7h du matin. une actrice. Et ce n’est pas pour me vanter. Parce que je serais certainement aussi honnête si je faisais un boulot de merde.

Ghigliotti dit également que ses scènes avec Dante et Randal sont encore meilleures cette fois-ci. L’actrice détaille son expérience dans les coulisses du travail sur Commis III, évoquant ce que c’était que de travailler à nouveau en étroite collaboration avec O’Halloran. Commis les fans savent peut-être que les deux apparaissent souvent ensemble pour rencontrer des fans lors de conventions et ce depuis de nombreuses années.

« Avoir pu travailler à nouveau avec @briancohalloran et #JeffAnderson était encore mieux que lorsque nous l’avons fait à l’origine. Avoir l’expérience que @thatkevinsmith est devenue d’origine à maintenant, était une merveilleuse facilité de laisser. explorer. Je me suis réveillé hier matin avec ma propre pression de vouloir donner le meilleur de moi-même et de ne pas faire d’erreurs. Cela arrive. Une fois que je suis dans la bande-annonce de maquillage, les choses commencent à se détendre. incroyable co-star Brian. Qui puis plus tard dans la nuit, nous avons une scène particulière en laquelle j’ai une immense confiance. Mais je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de rire. Désolé Brian. Mais ça fera de belles histoires par contre! »

En réponse à la publication Instagram de Ghigliotti, O’Halloran a écrit : » Marilyn, ta performance d’hier dans toutes les scènes était fantastique. Ce fut un grand plaisir de travailler à nouveau face à toi avec ces personnages. Certainement l’un de vos meilleurs travaux de votre carrière. J’ai hâte de le voir sur grand écran ! »

Commis III est écrit et réalisé par Kevin Smith. Le film suit Dante et Randal en train de faire un film sur leur vie de commis au dépanneur Quick Stop après que Randal ait survécu à une crise cardiaque presque mortelle. Le casting ramène divers favoris des fans, et avec Ghigliotti, O’Halloran et Anderson, la suite met en vedette Jason Mewes comme Jay, Kevin Smith comme Silent Bob, Rosario Dawson comme Becky et Trevor Fehrman comme Elias.

Il n’y a pas de suite pour Commis III en ce moment. Le tournage sera bientôt terminé et une fenêtre de sortie, espérons-le, sera bientôt à venir. Cette nouvelle nous vient de Marilyn Ghigliotti sur Instagram.

Sujets : Commis 3, Commis