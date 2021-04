Veronica Green de Drag Race UK révèle les inspirations surprenantes derrière son personnage de drag | Ma vie en 20

Veronica Green. Photo: Simon Jones PR







Drag Race UK la série 2 en était une pour les livres d’histoire, remplie de reines talentueuses et de moments emblématiques. Et quand je serai très vieux et allongé sur mon lit de mort, il y aura une citation de la série qui me traversera l’esprit alors que je me dirige vers les portes nacrées du Ciel …

Le pape chie-t-il dans les bois?

Tels étaient les mots immortels prononcés par l’incomparable Veronica Green. Son temps dans la deuxième série aurait peut-être été écourté en raison de la contraction du coronavirus alors que le tournage reprenait après une interruption de sept mois, mais malgré cela, Veronica a toujours laissé une marque indélébile sur la série et reviendra – les doigts croisés – pour un deuxième coup à la couronne pour la série 3.

Entre-temps, Veronica s’est occupée en sortant son nouveau single « Stars », une ballade de théâtre musical émouvante écrite et produite par Ian Masterson (aux côtés de Hayley Sanderson), l’un des hitmakers derrière Girls Aloud, Pet Shop Boys et la reine du disco de cuisine. Sophie Ellis-Bextor. Veronica participera également au mammouth, 41 date Drag Race UK tournée qui débutera en février 2022.

Pour en savoir un peu plus sur la personne derrière le personnage de dragueur Veronica Green, nous avons demandé à Veronica de faire un voyage dans le passé et de répondre à nos questions My Life In 20. Lisez-les après le saut et appuyez sur la lecture du clip vidéo sur «Stars» ci-dessous.

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020?

J’ai appris qu’il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, que tous les rêves ne se réalisent pas et qu’il est tout à fait normal de traverser des moments difficiles. J’ai aussi appris à quel point je suis fort pour pouvoir me relever et continuer.

19) Quel a été votre show de drag préféré de 2019?

Sans conteste mon apparition sur «All Together Now». Ce n’est pas techniquement un spectacle de drag, mais c’est ma performance préférée juste à cause de son ampleur. C’était tellement incroyable de faire ce que j’aime devant des millions de téléspectateurs.

18) Quelle a été la chose la plus importante dans votre vie quand vous aviez 18 ans?

La chose la plus importante qui m’est arrivée quand j’avais 18 ans a été la sortie de l’album des Sugababes. 3. J’ai joué toutes les chansons de cet album sans interruption. C’est toujours l’un de mes albums préférés de tous les temps à ce jour!

17) Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

Triste à dire, j’ai eu le béguin pour Joey de Amis. Je n’étais pas sorti et pas vraiment pour personne à cause d’un peu de répression, mais d’une manière ou d’une autre, il a glissé le filet. Ce n’est absolument pas mon type maintenant, haha.

16) Que retenez-vous de votre 16e anniversaire?

Je me souviens avoir eu un de ces gâteaux de strip-teaseuses collants un anniversaire, vous savez le type où ce n’est qu’un torse en lingerie … sauf que le mien était un gâteau de strip-teaseuse … grincer des dents.

15) Qu’est-ce que tu détestais à 15 ans que tu aimes maintenant?

En tant qu’enfant, je détestais la noix de coco. Je ne pouvais pas supporter les choses. Maintenant j’adore ça.

14) Quelle émission de télévision étiez-vous obsédé par à 14 ans et pourquoi?

J’étais obsédé par Gimme Gimme Gimme! J’étais un grand fan de Kathy Burke avant, mais cela en a fait l’une de mes idoles. J’adorerais la rencontrer un jour!

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose dont vous êtes superstitieux?

J’ai cette chose étrange où je ne marcherai pas sur la troisième dalle sur une triple grille. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis à l’école, je vais marcher sur les deux premiers, puis sauter sur le troisième.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous et pourquoi?

J’aimerais probablement voir la vie d’un leader mondial ou d’un agent secret, quelque chose comme ça. Ce sont des carrières que je n’aurais jamais eues, il serait donc intéressant de voir comment se déroule leur vie quotidienne.

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Mon frère était mon meilleur ami en grandissant. Une fois la puberté atteinte, il y a eu une petite fracture qui a mis du temps à se surmonter, mais c’est une autre histoire!



Veronica Green. Photo: Simon Jones PR

10) Où espérez-vous être dans dix ans?

Soit sur scène ou à la télévision, espérons-le comme un nom familier ou à tout le moins complètement sécurisé dans le travail ha!

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

J’ai été piqué par une guêpe au cou quand j’avais 9 ans et j’en ai peur depuis. Si j’entends quelque chose qui ressemble au bourdonnement d’une guêpe près de mon visage, je deviens très nerveux, très vite.

8) Quand vous aviez 8 ans, que vouliez-vous être en grandissant?

J’ai toujours voulu être un artiste. Mon frère et moi avons écrit des bandes dessinées lorsque nous étions enfants et nous avons dessiné nos propres jouets en papier, pour décider à quelle histoire nous jouerions chaque jour, nous avons créé KTV (un acronyme de nos noms) dont nous étions les hôtes. Fondamentalement, nous vivions notre fantasme d’accueillir notre propre émission de télévision qui diffusait nos propres histoires.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

Tout mon personnage de drag est la manifestation de mon envie pour ma sœur de recevoir toute l’attention quand elle est née. Alors je dirais que j’ai pris quelque chose de si négatif et que je me suis transformé en une célébration d’elle.

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous?

J’inviterais Traci Lords, ma sœur, Gwen Stefani, Joanna Lumley, Jerry Hall et Diane Youdale (Jet de Gladiateurs). En gros toutes mes inspirations pour Drag. Ce serait un rêve devenu réalité de tous les rencontrer.

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Pouvoir jouer, Internet, un réveil, mon inhalateur, mon fiancé Steve.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Ambitieux, fidèle, têtu, décontracté.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

Sugababes – «Too Lost In You», Britney Spears – «Toxic» et Queen – «Bohemian Rhapsody».

2) Nommez deux choses sur votre liste de seau.

J’ai toujours rêvé de jouer dans une comédie musicale de Broadway. Une autre de mes grandes ambitions est d’avoir ma propre émission de télévision.

1) Quel est votre seul véritable amour?

Lard. Je rigole. Être sur scène est mon seul véritable amour. La performance est dans mon sang et je ne pourrais pas m’en passer.

