Veronica Green de Drag Race UK dit qu’elle « ignore » les textes d’excuses d’A’Whora | 45secondes.fr se réunit

Sommes-nous tristes de voir Veronica partir ? Le pape chie-t-il dans les bois ?

Bonjour bonjour bonjour! Chaque semaine, les reines éliminées de la troisième saison de Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni avec être assis avec le présentateur 45secondes.fr et autoproclamé « Oprah Winfrey of Drag » Yshee Black pour renverser le thé sur leur temps dans l’émission.

Et les reines nommeront leurs consœurs dans nos catégories juteuses d’annuaires. Qui est la reine la plus louche de la saison Drag Race UK ? À leur avis, qui devrait remporter le titre de Miss Congeniality ? Eh bien, vous pouvez trouver les réponses à cela et plus UNIQUEMENT dans le Drag Race Yearbook.

Cette semaine, nous sommes rejoints par la reine Veronica Green.

Appuyez sur lecture sur la vidéo en haut de cette page pour voir Veronica partager ses réflexions sur cette synchronisation labiale finale passionnée, ce que c’était que de revenir dans la compétition et pourquoi elle n’est pas prête à parler à A’Whora après le ‘Veronica Mean’ commentaires pour l’instant.

Et une fois que tu as fait ça…

