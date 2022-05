Vermin, la série : de quoi s’agit-il, combien de saisons a-t-elle et où la regarder

Les séries animées pour adultes ont acquis une grande popularité ces dernières années, avec des productions telles que « Rick et Morty » et « Invincible » qui remportent un succès total auprès des téléspectateurs, avec des thèmes plus matures et un langage sonore qui éloigne totalement les dessins animés pour enfants et prend le médium de l’animation pour exprimer diverses situations sociales.

C’est le cas de »Vermine », une série animée produite par Pilules noires qui est décrit comme un croisement entre la série »Brooklyn Nine-Nine » et le film de Disney »Zootopia ». La mini-série française présente un style totalement sauvage et avec une animation qui prétend être « mauvaise » mais qui est parfaite avec son ton et son esthétique, parodiant totalement les productions déjà reconnues d’histoires policières.

La série est réalisée et écrite par alexis beaumont avec animation de Haviland Stillwellet ayant aussi comme créateurs Hafid F. Benamar et Yves Bigerell. Sa langue d’origine est entièrement en français, mais il dispose actuellement d’un doublage en anglais.

De quoi parle Vermine ?

Vermin est le nom du personnage principal, une mante religieuse qui quitte sa ville natale pour réaliser son rêve de rejoindre les forces de police de la grande ville. Cependant, ses idéaux seront totalement confrontés à la dureté de la vie dans la grande ville, notamment à l’hostilité de son collègue policier, l’instable Chemou.

La série dépeint le côté le moins amical du métier de policier, représentant une version grotesque et absurde des stéréotypes policiers que l’on a souvent vus dans les productions hollywoodiennes. Le titre « Vermine » se traduit par peste ou vermine, donc les protagonistes de cette histoire sont des insectes.

C’est ici que »Vermin » recrée pour nous une critique de la société qui met fin au monde, étant un »fléau » pour la planète. Le monde miniature qu’il propose, qui pourrait très bien être un dépotoir, a un cadre imaginatif et étonnant qui a des touches très réalistes, avec des scènes qui capturent des questions controversées telles que le racisme, les inégalités et la corruption politique.

Combien de chapitres contient »Vermin » et où pouvez-vous le regarder ?

» Vermin » est sorti en 2018 et n’a actuellement qu’une seule saison de 10 épisodes. Chaque chapitre dure environ 7 minutes, et on ne sait toujours pas s’il se poursuivra avec une autre saison.

Netflix a les droits de diffusion de la série dans d’autres endroits en dehors de la France, cependant, la série n’est que dans certaines régions spécifiques du monde, et malheureusement le Mexique n’en fait pas partie, nous devrons donc attendre si à un moment donné le service de streaming décide de le mettre à la disposition du public mexicain.