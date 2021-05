Verizon vend Yahoo et AOL pour 5 milliards de dollars (la moitié de ce qu’il leur a coûté) à un fonds américain

Yahoo et AOL changent à nouveau de mains. Si en 2015 Verizon a payé 4,4 milliards de dollars pour AOL et en 2016 4,83 milliards de dollars pour Yahoo, maintenant la société américaine a vendu les deux sociétés à Apollo Global Management, un fonds d’investissement américain, pour 5 milliards de dollars. Il est, grossièrement, la moitié de ce qu’il a payé il y a des années pour les deux sociétés.

Selon les termes de l’accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces, 750 millions de dollars en intérêts préférentiels et détiendra également une participation de 10% dans Verizon Media. L’accord comprend les actifs de Verizon Media, y compris leurs marques et entreprises (telles que Engadget, Techcrunch, AOL et Yahoo). La transaction est soumise à «certaines conditions de clôture» et devrait être finalisée au second semestre 2021.

Deux classiques d’Internet qui changent à nouveau de mains

Suite à cet achat, une nouvelle société appelée « Yahoo » sera créée, qui continuera d’être dirigée par Guru Gowrappan, actuel PDG de Verizon Media. Comme il l’a exprimé, «nous sommes ravis de nous associer à Apollo». Selon ses propres mots, « Les deux derniers trimestres de croissance à deux chiffres ont démontré notre capacité à transformer notre écosystème médiatique. Grâce à l’expertise sectorielle et à la vision stratégique d’Apollo, Yahoo sera bien placé pour capitaliser sur les opportunités du marché, l’expérience des médias et des transactions et continuer à développer notre plate-forme de publicité numérique complète« .

Apollo Global Management est un fonds d’investissement américain fondé en 1990 par Leon Black. Le fonds est spécialisé dans les «investissements alternatifs» et «crée des opportunités rares pour les investisseurs tout au long des cycles de marché». Entre autres, la société possède le complexe « The Venetian » à Las Vegas (un hôtel de luxe avec casino inclus) et la marque de produits artisanaux Michaels. À partir de décembre 2020, L’activité de capital-investissement d’Apollo avait plus de 80 milliards de dollars d’actifs.

Pour reprendre les mots du partenaire d’Apollo, Reed Rayman, « Nous sommes ravis de contribuer à libérer l’énorme potentiel de Yahoo et de sa collection inégalée de marques. » David Sambur, codirecteur d’Apollo, a déclaré que « nous croyons fermement au Perspectives de croissance de Yahoo« et qu’ils espèrent pouvoir tirer parti de leur expérience des entreprises technologiques et médiatiques pour » aider Yahoo à continuer de prospérer « .

Verizon a vendu les deux sociétés pour 5 milliards de dollars, environ la moitié de ce qu’il a payé pour les deux sociétés en 2015 (AOL) et 2016 (Yahoo). Il faudra attendre de voir ce que sera l’avenir des deux sociétés qui, à leur époque de gloire, étaient de gigantesques géants de l’Internet.

Plus d’informations | Verizon

Image | Neon Tommy sous licence CC BY-SA 2.0