Véritables écouteurs sans fil de moins de Rs 5000: Jays f-Five, Lypertek Levi Review Snapshots

Nous avons deux paires d’écouteurs TWS, toutes deux au prix de Rs 4 999, qui promettent d’offrir une excellente sortie audio dans ce segment. Alors que l’un est léger sur les fonctionnalités, l’autre se vante de quelques extras qui manquent à son frère plus cher avec une excellente batterie de secours. Examinons de plus près les écouteurs Jays f-Five et Lypertek Levi True Wireless (TWS).

Critique du Jays f-Five True Wireless

Le Jays f-Five est un cas unique. Sur le papier, il est extrêmement léger sur les fonctionnalités. Il n’y a pas de classification IP pour la résistance à la poussière ou à l’eau, des chiffres de batterie de secours pas si flatteurs et pas de prise en charge même des codecs AAC, sans parler d’aptX. Une paire d’écouteurs TWS proche de Rs-5000 avec prise en charge uniquement des codecs SBC est à la limite du blasphème à cette époque. Mais, une fois que vous les mettez et jouez de la musique, tout ce qui précède semble n’avoir que peu d’importance. Les Jays f-Five sont tous axés sur une sortie sonore vivante et rien d’autre.

Ces têtes «conçues en Suède» ont un extérieur agréable et une construction robuste. Les bourgeons ressemblent à des clubs de golf miniature et s’adaptent parfaitement à l’oreille sans causer le moindre inconfort. Les embouts en silicone de taille moyenne par défaut offrent plus qu’une isolation acoustique passive décente (dans mon cas). Ils ont des zones tactiles à l’arrière qui vous permettent d’accéder à toutes les fonctions de lecture clés telles que la lecture / pause, la piste précédente / suivante et le contrôle du volume par simple, double et triple pression. L’entrée tactile est assez sensible et exécute la fonction souhaitée la plupart du temps, mais le triple tap peut être un succès ou un échec jusqu’à ce que vous compreniez la vitesse à laquelle vous devez appuyer sur les boutons.

Le boîtier de charge qui l’accompagne est en plastique de bonne qualité avec une finition mate lisse. Il dispose de quatre minuscules LED pour vous donner une idée de la charge restante. Il y a un port USB-C à l’arrière pour charger le boîtier, ce qui est bon à voir. La société revendique une autonomie de 4 heures pour les écouteurs, le boîtier fournissant trois recharges supplémentaires, ramenant ainsi la durée de vie de la batterie à 16 heures. En réalité, les Jays f-Five ont réussi à dépasser 4 heures à chaque fois, et la batterie de secours globale était supérieure à 17 heures. S’il est bon de voir le produit dépasser les attentes fixées, 4,25 heures (bourgeons) et 17 heures (bourgeons + étui) sont toujours moyens par rapport aux normes actuelles. Un minimum de 5 heures et 20 heures sont de bons chiffres ces jours-ci.

Chaque bourgeon est équipé d’un tournevis de 6 mm et pèse moins de 9 grammes. Ils sont compatibles Bluetooth 5.0 et leur couplage avec le téléphone était un processus simple et direct. Aucun problème avec la portée sans fil non plus, les écouteurs conservant une connexion solide jusqu’à 10 mètres avec une ligne de vue dégagée et jusqu’à 6 mètres avec un mur en béton entre les deux. La qualité des appels ici est assez bonne. Les deux parties sont parfaitement audibles l’une à l’autre et il y a une grande clarté des deux côtés, même dans les environnements extérieurs bruyants. Un peu de bruit ambiant s’infiltre, mais c’est gérable. Le seul problème pendant les appels est que si vous touchez l’arrière des écouteurs pour les régler, vous mettrez fin accidentellement à l’appel, car une seule pression est attribuée à la fonction de réponse / fin d’appel, ce qui n’est pas une sage décision. Un double tap aurait été un geste plus logique pour mettre fin aux appels. Il n’y a aucun moyen de changer cela non plus.

Passant à la qualité sonore, le Jays f-Five est un excellent exemple de la façon dont les écouteurs peuvent sonner beaucoup mieux s’ils sont bien réglés, quels que soient les codecs Bluetooth qu’ils prennent en charge. La sortie sonore ici est légèrement du côté le plus chaud du neutre mais généralement bien équilibrée. Les basses sont percutantes mais serrées et n’éclipsent pas les médiums. La clarté vocale est assez bonne, mais pas exceptionnelle, tout comme la séparation des instruments pour ce segment de prix. Les aigus ont juste la bonne quantité d’éclat sans être sifflants.

Il y a une bonne quantité de détails dans l’audio et la scène sonore est assez vaste. La sortie est suffisamment forte à plus de 50% du niveau de volume et ne craque pas à volume élevé, ce qui est un autre avantage. Dans l’ensemble, la sortie audio est agréable dans différents genres de musique. En fait, cela sonne mieux que plusieurs écouteurs TWS compatibles avec les codecs AAC et même aptX dans cette fourchette de prix.

Le Jays f-Five se vend pour Rs 4 999 avec une garantie d’un an sur Headphone Zone et d’autres plates-formes en ligne. Bien que ces écouteurs TWS manquent de quelques fonctionnalités telles que la résistance à la poussière et à l’eau et la prise en charge du codec populaire, ils compensent largement cela avec leur sortie sonore équilibrée et agréable. Donc, si la qualité sonore est tout ce dont vous vous souciez dans vos écouteurs, alors les f-Fives ne manqueront pas de vous impressionner. Si vous recherchez plus de fonctionnalités et une meilleure autonomie de la batterie, lisez la suite.

Avantages:

Sortie sonore chaude et détaillée

Bonne conception et qualité de construction

Confortable à porter

Port de chargement USB-C

Bonne qualité d’appel

Commandes tactiles avec accès à toutes les options de lecture

Les inconvénients:

Pas de prise en charge des codecs aptX ou AAC

Durée de vie moyenne de la batterie

Pas de résistance à la poussière ou à l’eau

Toucher accidentellement les écouteurs pendant les appels entraîne une interruption des appels

Évaluation: 3,8 / 5

Prix: 4 999 Rs

Avis sur Lypertek Levi

Le produit précédent de Lypertek que nous avons examiné était assez impressionnant en termes de qualité sonore et de batterie de secours. Le Tevi a également fait partie de notre liste des meilleurs écouteurs de 2020. Le Lypertek Levi est une version plus abordable du Tevi. Bien qu’il soit naturellement un cran inférieur en termes de qualité audio et de batterie de secours, il ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires et se vend pourtant quelques milliers de roupies de moins. Le Levi ne prend pas en charge les codecs aptX et vous devez vous contenter d’AAC. La résistance à l’eau a été réduite d’IPX7 à IPX5, mais ce n’est pas un gros problème.

En échange, vous obtenez une recharge sans fil Qi et un mode Son ambiant, qui sont tous deux absents du Tevi. Le boîtier de charge ici est un peu trop plastique à mon goût, et la finition n’est pas terrible non plus. Le boîtier dispose de quatre LED indiquant le quantum de charge. Vous obtenez un port USB-C pour charger avec l’option sans fil. Les bourgeons sont assez légers, s’adaptent bien à l’oreille et restent en place même pendant le jogging ou les entraînements. Avec les embouts en silicone de la bonne taille, ils offrent une bonne isolation passive du bruit. Contrairement au boîtier de charge, la qualité de fabrication et la finition des têtes sont assez bonnes.

Le Lypertek Levi est compatible Bluetooth 5.0 et prend en charge les codecs SBC et AAC. Le jumelage des écouteurs avec le téléphone était beaucoup plus simple que son frère et un processus assez standard. La portée sans fil est bonne – près de 10 mètres avec une ligne de vue dégagée – mais ils commencent à bégayer avec un mur de béton entre les deux. Tant que les écouteurs et le périphérique source sont dans la même pièce, il ne devrait pas y avoir de problème. Ces écouteurs ont une chose que la majorité des écouteurs TWS avec un bouton physique n’ont pas: le placement du bouton multifonction. Il est présent au sommet des bourgeons plutôt qu’à l’arrière. Non seulement il est plus pratique à utiliser, mais il ne pousse pas non plus les bourgeons plus profondément dans l’oreille lorsque vous appuyez dessus.

Le bouton vous permet de régler le volume, de passer aux pistes précédentes / suivantes, de lire / mettre en pause les pistes et de répondre / terminer les appels. Le triple clic active le mode Son ambiant qui laisse entrer certains des sons extérieurs. C’est très pratique lorsque vous devez être conscient de votre environnement (comme lorsque vous traversez la route ou pour des annonces dans les aéroports et les gares), ou si vous devez simplement parler à quelqu’un sans retirer les bourgeons. Chaque oreillette est équipée d’un haut-parleur dynamique de 6 mm pour gérer toute la gamme de fréquences. Vous obtenez trois paires d’embouts en silicone ordinaires et trois autres paires d’embouts à double bride dans l’emballage. Je préfère le premier.

Le Lypertek Levi aspire à une signature sonore neutre, sans aucune bande de fréquences particulière amplifiée. Les médiums sont traités à merveille avec une grande précision sonore. Les voix sont aussi bonnes que celles que j’ai entendues dans ce segment de prix. La séparation des instruments est également impressionnante. Cependant, les sommets peuvent parfois être légèrement dominants et n’ont pas le même détail résolu que dans le cas du Tevi. La scène sonore n’est pas la meilleure que j’ai rencontrée dans le segment des sous-Rs 5000 et se sent bondée.

Les basses sont serrées et raisonnablement percutantes, mais pas amplifiées, et ceux qui sont habitués aux écouteurs à graves peuvent trouver cela insuffisant. Je l’ai trouvé parfaitement bien et il a une meilleure présence ici que dans le Tevi plus cher. Cela peut ne pas plaire aux bassheads, mais si vous recherchez une excellente clarté vocale, je ne peux pas penser à quelque chose de mieux pour moins de Rs 5000. Malheureusement, les microphones Levi’s ne peuvent pas offrir la même clarté et la qualité des appels est inférieure à la moyenne. Bien que les deux parties soient audibles l’une à l’autre, vous ne sonnez pas très bien.

Bien que l’autonomie de la batterie ne soit pas dans la même catégorie que celle des Tevi, elle est assez impressionnante. La société revendique un chiffre de 8 heures de temps de jeu pour les écouteurs sur une charge complète et quatre recharges supplémentaires à l’aide du boîtier, portant ainsi la batterie de secours totale à 40 heures. Les chiffres sont parfaits, et j’ai réussi à en tirer à peu près cela en écoutant à un volume de 60%. C’est vraiment impressionnant.

Tout comme les Jays, le Lypertek Levi se vend également à 4 999 roupies sur Headphone Zone avec une garantie d’un an. La sortie sonore a un excellent équilibre et la clarté vocale est de premier ordre. Très rarement, vous obtenez une paire TWS dans le budget inférieur à 5000 Rs qui gère les fréquences moyennes aussi bien que le Levi. Ajoutez à cela une excellente autonomie de la batterie, une prise en charge de la charge sans fil et vous avez un produit spécial à portée de main – si vous n’êtes pas un basshead.

Avantages:

Sortie sonore claire et détaillée; voix impressionnante

Accès à toutes les fonctions de lecture clés

Résistant à l’eau IPX5

Excellente autonomie de la batterie; près de 40 heures avec étui de chargement

Emplacement intelligent du bouton multifonction

Chargement sans fil

Mode son ambiant

Les inconvénients:

Peut sembler un peu brillant sur certaines pistes

Scène sonore peu impressionnante

Qualité de construction douteuse du boîtier de charge

Qualité d’appel inférieure à la moyenne

Évaluation: 4/5

Prix: 4 999 Rs

