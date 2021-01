Vérifiez si votre Xiaomi a un problème avec le menu CIT

Avec le menu CIT, vous pouvez localiser les défauts de votre Xiaomi et les réparer avant qu’il ne soit trop tard.

Les mobiles Xiaomi ont de nombreuses fonctionnalités cachées, telles que le Mi Sound Enhancer pour améliorer le son de l’appareil. Dans cet article, nous expliquerons comment utiliser un autre des outils les plus inconnus, le menu CIT, avec lequel vous pouvez facilement vérifier si votre Xiaomi a un défaut.

Le menu CIT est un menu caché qui vous permet de tester le matériel du téléphone pour découvrir si les éléments d’un même fonctionnement fonctionnent bien ou souffrent d’un échec. Grâce à cette fonction, vous pouvez lancer un test complet pour voir si vous pouvez continuer à utiliser votre Xiaomi normalement ou si vous devez effectuer un correctif avant qu’il ne soit trop tard.

Comment vérifier si votre Xiaomi a un défaut avec le menu CIT

Bien qu’il ne soit pas visible à l’œil nu dans la section Paramètres, votre mobile Xiaomi dispose d’un menu CIT qui peut être essentiel pour le maintenir en bon état. C’est un menu secret avec lequel vous pouvez aller tester les éléments matériels du téléphone un par un, et vérifiez ainsi s’ils fonctionnent correctement ou s’ils subissent une panne.

Batterie, connexion WiFi, écran tactile, Bluetooth ou haut-parleurs sont quelques-uns des composants que vous pouvez tester en accédant au menu CIT. Connaissant cette fonction secrète, vous maîtriserez un outil fondamental de la couche de personnalisation de votre Xiaomi, qui est déjà dans la version MIUI 12. Nous n’attendons plus, nous vous expliquerons comment accéder au menu CIT et comment l’utiliser pour vérifiez si votre mobile Xiaomi subit une panne.

1er- Entre en « Réglages » et cliquez sur la section « Au téléphone ».

2ème- Dans le nouveau menu, sélectionnez « Toutes les spécifications ».

3e- Dans « Toutes les spécifications » se trouve l’accès au menu CIT, mais, comme nous l’avons dit, c’est une fonction cachée. Vous devez touchez 5 fois dans la section « Version du noyau » pour ouvrir le menu CIT. Lorsque vous cliquez sur cette option, sur l’écran, vous verrez le nombre de touches qui restent pour accéder à ce menu.

4e- Une fois dans le menu CIT, vous verrez qu’il y a une liste avec tous les composants du téléphone, tels que la carte SIM, la version du logiciel ou le microphone. Pour commencer à les tester, vous pouvez cliquez sur la première option et passez une à une jusqu’à ce que le test soit terminé ou tester séparément uniquement les éléments dont le statut vous intéresse.

Si le composant fonctionne correctement lors du test, sélectionnez l’option « Ok » et ceci apparaîtra dans la liste générale à côté du terme «Pass» en vert, ce qui indique qu’il n’est pas défectueux. Chaque fois que vous suspectez le fonctionnement d’un élément, vous pouvez suivre ce processus pour vérifier si vos doutes sont vrais. De plus, vous pouvez découvrez même si votre mobile dispose d’une radio FM.

Jusqu’à présent, l’explication du processus simple que vous devez suivre pour accéder au menu CIT et vérifier si votre mobile Xiaomi souffre de pannes ou non. Comme vous pouvez le voir, c’est un menu caché dans la couche de personnalisation MIUI, mais cela ne signifie pas qu’il est de peu d’utilité.

Une fois que vous savez comment utiliser le menu CIT, nous vous recommandons utilisez-le régulièrement pour confirmer que votre Xiaomi est en bon état et qu’il ne subit aucun échec qui mérite votre attention. À l’inverse, si vous constatez qu’un composant ne fonctionne pas comme il se doit, vous pouvez le réparer avant qu’il ne soit trop tard.

