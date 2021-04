Vérifiez quand et comment voir Duki avec Ibai Llanos

Ibai Llanos se prépare à recevoir un invité très spécial à sa série d’entretiens Discuter tranquillement: vous aurez la visite de Duki, le chiffonnier argentin du moment. La note servira à promouvoir le nouvel album de l’artiste, bien qu’il promet d’en avoir beaucoup plus sous l’empreinte du streamer espagnol. Le rendez-vous se rapproche de plus en plus et si vous êtes fan du chanteur, vous ne pouvez pas le rater. Notez la date, l’heure et la chaîne pour le regarder!

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga (comme son vrai nom) traverse l’un des meilleurs moments de sa carrière avec seulement 24 ans. Je viens de sortir l’album « Depuis la fin du monde » et sa promotion ne fut rien de moins que Times Square à New York. Star Boy, chanson du nouvel album, a déjà plus de 14 millions de vues sur YouTube.

Comme des artistes comme Paulo londra ou alors Wos, Duki a fait ses premiers pas dans le piège de la Cinquième Étape, le berceau des jeunes qui réussissent aujourd’hui. En 2016, il est devenu viral pour ses batailles et s’est lancé directement dans la musique avec le single Je ne vends pas de piège. Son succès lui a permis de se développer dans l’industrie et en 2019 il sort son premier label Super Young Blood. L’année dernière, il a franchi des étapes importantes telles que la participation à l’album de Mauvais lapin et intégrer deux nominations dans le Grammy latin.

La promotion de l’album de Duki à New York (@dukissj)



Cette 2021 a poursuivi sa croissance à l’échelle mondiale, atteint déjà 5,9 millions d’abonnés sur Instagram et a sorti son deuxième album, disponible sur 22 avril. A l’occasion du lancement, l’artiste a été invité à s’entretenir avec Ibai: le streamer du moment qui a déjà interviewé de grandes personnalités comme Sergio Agüero, Paulo Dybala et Sergio Ramos.







Comment regarder l’interview d’Ibai avec Duki?

La note entre Ibai Llanos et Duki peut être vue via la chaîne Twitch officielle du streamer espagnol.

À quelle heure voir l’interview d’Ibai avec Duki?

États-Unis: 14 h (ET) / 11 h (PST)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 12 h 00

Mexique, Colombie, Pérou, Équateur et Panama: 13h00

Chili, Bolivie, Venezuela, Porto Rico et République dominicaine: 14h00

Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay: 15h00

Espagne: 20h00