Vérification des faits sur la démo de Corona: Plus d’un million de manifestants à Berlin?

À Berlin, de nombreuses personnes manifestent contre les mesures corona existantes ce week-end. Les organisateurs de la manifestation parlent de plus de 1,3 million de participants. Mais y avait-il vraiment autant de monde dans la rue dans la capitale fédérale?

Les opposants aux restrictions corona ont manifesté à Berlin ce week-end. L’organisateur a mis fin à l’une des manifestations pour violation du concept d’hygiène, un rassemblement ultérieur a dissous la police. Cependant, il n’y a pas que des discussions sur le comportement des participants en période de pandémie. C’est aussi combien il y en avait samedi.

Prétendre: Les organisateurs de la «pensée latérale 711» affirment que le rassemblement «Journée de la liberté: la fin de la pandémie» comptait 1,3 million de personnes. Les chiffres ont également été distribués par les orateurs lors de la manifestation proprement dite, comme l’a montré une vidéo des organisateurs; cependant, cela a depuis été supprimé de YouTube. Divers articles sur les réseaux sociaux diffusent également le nombre. Parmi eux se trouve un membre du Bundestag de l’AfD, Stephan Protschka.

Évaluation: Le nombre de 1,3 million de personnes est clairement trop élevé.

Les faits: Selon la police, il y avait 20 000 manifestants sur la rue des 17. Juni. Lors d’une précédente manifestation des opposants aux mesures Corona, il y en avait 17 000. Selon la police, les deux personnes qui ont participé aux manifestations pendant un certain temps ont été incluses dans les deux événements. La police n’est pas d’accord avec les affirmations du réseau selon lesquelles les autorités ont confirmé que 800 000 personnes ont participé. “Nous ne pouvons pas confirmer un nombre exorbitant, qui selon divers tweets que nous avons nommés”, indique un message Twitter des forces berlinoises.

Des photographies d’un photographe de l’APP entre 16 h et 17 h montrent que la manifestation est limitée à une zone entre la porte de Brandebourg et la colonne de la victoire. Il y a de grandes lacunes dans la foule en direction des deux sites. Les gens sont proches les uns des autres, en particulier autour de la scène. Le rallye n’a donc rempli qu’une petite partie de la Straße des 17. Juni une demi-heure après le départ et s’est terminé bien avant la Colonne de la Victoire, d’où les photos ont été prises. Peu de temps après, la police a interrompu le rassemblement.

Des outils comme “MapChecking” peuvent calculer approximativement combien de personnes trouvent de l’espace dans une certaine zone. La section de la Straße des 17. Juni sur laquelle s’est déroulé le rallye ne compte donc en aucun cas 1,3 million de personnes, même avec les foules les plus denses. Lors de méga événements tels que la Love Parade avec plus d’un million de personnes, une zone beaucoup plus grande était également occupée autour de la colonne de la victoire. À cette époque, cependant, tous les participants n’étaient pas nécessairement sur place en même temps.