Vérification des faits COVID-19 : un masque me protège-t-il de l’infection si je suis la seule personne à en porter un à l’intérieur ?

Un certain nombre d’études en laboratoire ont démontré qu’un masque protège la personne qui le porte, bien que le niveau de cette protection puisse varier en fonction du type de masque, du matériau dont il est fait, de la configuration expérimentale et de la manière dont l’exposition aux particules a été mesurée.

Il est vrai que les masques fonctionnent mieux lorsque tout le monde dans la pièce en porte un. En effet, lorsqu’une personne infectée porte un masque, un grand pourcentage de ses particules infectieuses exhalées sont piégées, arrêtant la propagation virale à la source. Et lorsque moins de particules virales flottent dans la pièce, les masques que les autres portent bloqueraient probablement ceux qui se sont échappés.

Mais il existe également de nombreuses preuves montrant que les masques protègent le porteur même lorsque les autres autour d’eux sont sans masque. Le niveau de protection dépend de la qualité du masque et de son ajustement. Lors d’une épidémie dans un hôtel en Suisse, par exemple, plusieurs employés et un client testés positifs pour le coronavirus portaient uniquement des écrans faciaux (sans masques); ceux qui portaient des masques n’étaient pas infectés. Et une étude du Tennessee a révélé que les communautés avec des mandats de masque avaient des taux d’hospitalisation plus faibles que les zones où les masques n’étaient pas nécessaires.

« Les travailleurs de la santé, les scientifiques qui travaillent avec des agents pathogènes désagréables et les travailleurs qui peuvent être exposés à des particules dangereuses en suspension dans l’air au travail s’appuient sur des masques spécialisés comme les N95 pour se protéger, nous savons donc que des masques bien ajustés et à haute efficacité fonctionnent », a déclaré Linsey Marr. , professeur d’ingénierie à Virginia Tech et l’un des plus grands experts mondiaux de la transmission virale.

Mais l’essentiel de toutes les études est qu’un masque réduit l’exposition potentielle de la personne qui le porte. Voici quelques-unes des conclusions.

— Une étude des Centers for Disease Control and Prevention a révélé qu’un masque chirurgical standard ne protégeait le porteur que d’environ 7,5% des particules générées par une toux simulée. Mais nouer les boucles et rentrer les côtés du masque médical a réduit l’exposition de près de 65%. Couvrir le masque chirurgical avec un masque en tissu, une technique connue sous le nom de double masquage, a réduit de 83 % l’exposition aux particules de toux simulées.

– Une étude de Virginia Tech a examiné dans quelle mesure les masques faits maison, les masques chirurgicaux et les écrans faciaux protégeaient le porteur, en fonction de la taille des particules. La recherche a montré que la plupart des masques pouvaient bloquer de très grosses particules, comme celles d’un éternuement. Mais lorsque les chercheurs ont examiné les particules d’aérosol plus petites qui sont les plus difficiles à bloquer, la protection variait de près de zéro avec un écran facial à environ 30% de protection avec un masque chirurgical. (Les pourcentages de l’étude ne peuvent pas être directement comparés à l’étude de nœuds et de replis du CDC car les méthodes de test étaient différentes.) Sur la base des résultats, Marr et ses collègues ont conclu qu’un masque en tissu à deux couches en tissu souple et tissé serré Le tissu, combiné à un matériau filtrant (comme un filtre à café ou un masque chirurgical), pourrait offrir une bonne protection, réduisant 70 pour cent des particules les plus pénétrantes et piégeant 90 pour cent ou plus des particules plus grosses. Ils ont également constaté que les serre-tête ou les attaches créaient un meilleur ajustement que les boucles d’oreille.

– Une étude de Tokyo a testé dans quelle mesure différents types de masques protégeaient le porteur du véritable coronavirus particules. L’étude a montré que même un simple masque en coton offrait une certaine protection (17% à 27%) au porteur. Les masques médicaux étaient plus performants, y compris un masque chirurgical (protection de 47 à 50 %), un N95 ample (protection de 57 à 86 %) et un N95 hermétique (protection de 79 à 90 %).

– Alors que de nombreuses études en laboratoire testent des masques à l’aide de têtes de mannequin, une étude de 2008 a utilisé de vraies personnes pour mesurer dans quelle mesure les masques pouvaient protéger le porteur contre un virus respiratoire. Les sujets de l’étude portaient différents types de masques équipés de récepteurs spéciaux capables de mesurer la concentration de particules des deux côtés des masques. Dans cette étude, les masques en tissu ont réduit l’exposition de 60%, les masques chirurgicaux de 76% et les masques N95 de 99%.

Bien que les études en laboratoire montrent toutes qu’un masque peut protéger le porteur, la performance des masques dans le monde réel dépend d’un certain nombre de variables, y compris la régularité avec laquelle les gens les utilisent, si une personne se trouve dans des situations à haut risque et le taux d’infection. dans la communauté. Une étude danoise de 6 000 participants, dont la moitié ont été invités à porter des masques, n’a pas montré d’avantage au port de masques, mais l’étude a été largement critiquée pour sa mauvaise conception.

Les études en laboratoire ont montré qu’un masque médical de haute qualité, tel qu’un N95, KN95 ou KF94, fonctionne le mieux. Alors que la vaccination est la meilleure protection contre le COVID-19 , même les personnes vaccinées sont invitées à éviter les foules ou les grands groupes à l’intérieur lorsque le statut vaccinal des autres n’est pas connu. Étant donné que la variante delta est beaucoup plus contagieuse que les autres variantes, Marr a également recommandé de porter le masque de la plus haute qualité possible lorsque vous ne pouvez pas garder vos distances ou être à l’extérieur – ou lorsque personne autour de vous ne se masque.

« Si je suis dans une situation où je dois compter uniquement sur mon masque pour me protéger – des personnes non vaccinées peuvent être présentes, il y a du monde, je ne connais rien à la ventilation – je porterais le meilleur masque de ma garde-robe, ce qui est un N95 », a déclaré Marr. « Parce que le delta s’est avéré être beaucoup plus facilement transmissible et parce que les personnes vaccinées peuvent transmettre, nous devons porter les meilleurs masques possibles dans les situations à haut risque. »

