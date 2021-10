Vérification des faits COVID-19 : tant que COVID persistera, de nouvelles variantes du virus continueront d’émerger

Delta est deux fois plus contagieux que les versions précédentes du virus et il pourrait encore muter pour devenir plus infectieux, il ne doublera probablement pas son taux de transmission.

Les nouvelles variantes du coronavirus peuvent-elles continuer à émerger ?

Oui, tant que le virus qui a causé la pandémie continue d’infecter les gens. Mais cela ne signifie pas que de nouvelles variantes continueront d’apparaître aussi régulièrement, ou qu’elles seront plus dangereuses.

Avec plus de la moitié du monde toujours non vacciné, le virus continuera probablement à trouver des personnes à infecter et à se répliquer à l’intérieur pendant plusieurs mois ou années à venir. Et chaque fois qu’un virus fait une copie de lui-même, une petite mutation peut se produire. Ces changements pourraient aider le virus à survivre, devenant de nouvelles variantes.

Mais cela ne signifie pas que le virus continuera d’évoluer de la même manière depuis son apparition fin 2019.

Lorsqu’un virus infecte une nouvelle espèce, il doit s’adapter au nouvel hôte pour se propager plus largement, explique Andrew Read, expert en virus à la Pennsylvania State University.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la variante delta est deux fois plus contagieuse que les versions antérieures du virus. Et bien qu’il puisse encore muter pour devenir plus infectieux, il ne doublera probablement pas à nouveau son taux de transmission, explique le Dr Adam Lauring, expert en virus et maladies infectieuses à l’Université du Michigan.

«Nous avons vu une étape d’évolution rapide pour le virus. Il a récolté les fruits à portée de main, mais il n’y a pas un nombre infini de choses qu’il peut faire », dit Lauring.

Il est possible que le virus devienne plus mortel, mais il n’y a pas de raison évolutive pour que cela se produise. Les personnes extrêmement malades sont également moins susceptibles de socialiser et de transmettre le virus aux autres.

Les experts surveillent pour voir si les variantes émergentes pourraient mieux échapper à la protection que les gens développent contre la vaccination et les infections. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes reçoivent les vaccins, le virus devrait pouvoir se propager à travers des personnes qui ont une certaine immunité pour survivre, explique le Dr Joshua Schiffer, expert en virus au Fred Hutchinson Cancer Research Center.

« Le virus pourrait prendre une mutation qui rendrait la réponse immunitaire moins efficace », dit-il.

Si cela se produit, les scientifiques peuvent recommander que les formules de vaccins soient mises à jour périodiquement, tout comme le sont les vaccins antigrippaux annuels.

