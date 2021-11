Vérification des faits COVID-19 : le vaccin Pfizer COVID est sans danger pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, selon la FDA

La FDA a évalué l’innocuité des doses pour enfants chez 3 100 jeunes vaccinés et a déclaré que les enfants de 5 à 11 ans ne recevront qu’un tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes.

Illustration du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. AFP

Le COVID-19 est-il vaccin sans danger pour les enfants?

Oui, les régulateurs américains ont autorisé le vaccin de Pfizer pour les jeunes enfants après que des millions d’enfants de 12 à 17 ans se soient déjà fait vacciner en toute sécurité, le seul disponible pour les enfants dans le pays.

Les personnes âgées de 5 à 11 ans ne recevront qu’un tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes. Vendredi, la Food and Drug Administration a autorisé les doses pour enfants, et les Centers for Disease Control and Prevention recommanderont ensuite qui devrait les obtenir.

Une étude a révélé que des doses pour enfants du vaccin Pfizer-BioNTech étaient efficaces à 91 % pour prévenir les symptômes du COVID-19 . Les enfants de 5 à 11 ans ont développé des anticorps anti-virus aussi puissants que ceux des adolescents et des jeunes adultes qui ont reçu des doses régulières, avec des réactions ennuyeuses similaires ou moins telles que des douleurs aux bras, de la fièvre ou des courbatures.

La FDA a évalué l’innocuité des doses pour enfants chez 3 100 jeunes vaccinés. Les régulateurs ont estimé que ces données étaient suffisantes, compte tenu de la mine d’informations sur la sécurité provenant de centaines de millions de doses plus importantes administrées aux adultes et aux adolescents dans le monde entier.

Très rarement, les adolescents et les jeunes adultes ayant reçu le vaccin Pfizer ou un vaccin similaire fabriqué par Moderna éprouvent un effet secondaire grave, une inflammation cardiaque ou ce que les médecins appellent une myocardite. C’est surtout chez les jeunes hommes ou les adolescents, et généralement après la deuxième dose. Ils ont tendance à se rétablir rapidement et, après un examen minutieux, les autorités sanitaires américaines ont conclu que les avantages du vaccin l’emportaient sur ce faible risque.

Pour mettre le risque en contexte, COVID-19 provoque également une inflammation cardiaque, souvent plus grave, a déclaré le Dr Matthew Oster, cardiologue pédiatrique à l’Université Emory. Il survient aussi parfois chez les enfants qui contractent un syndrome inflammatoire multisystémique après un coronavirus infection.

Avant la pandémie, les médecins diagnostiquaient régulièrement une inflammation cardiaque causée par des infections bactériennes ou virales ou des médicaments, encore une fois principalement chez les adolescents et les jeunes hommes. Oster a déclaré qu’une théorie est que la testostérone et la puberté jouent un rôle, ce qui explique en partie pourquoi de nombreux experts s’attendent à ce que tout risque lié au vaccin soit plus faible pour les jeunes enfants recevant une dose plus faible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂