COVID-19 : La surveillance des niveaux d’oxygène, même si on est complètement vaccinée, peut réduire l’anxiété entourant l’infection

La précision d’un oxymètre de pouls peut varier chez les patients de couleur et le vernis à ongles foncé peut également interférer avec la lecture.

L’oxymètre de pouls cible l’hémoglobine, une molécule de protéine dans votre sang qui transporte l’oxygène. La lecture est un pourcentage qui indique le niveau de saturation en oxygène dans votre sang.

Lorsque ma fille est retournée à l’école cet automne, j’ai envoyé une trousse de soins qui était parfaite pour un étudiant qui vit une pandémie. Il comprenait des biscuits, une tasse à café et un oxymètre de pouls.

Un oxymètre de pouls est un petit appareil qui se clipse sur votre doigt et mesure votre taux d’oxygène dans le sang. Même si ma fille et ses amis sont tous vaccinés contre le COVID-19. Je voulais qu’elle ait l’appareil à portée de main au cas où elle contracterait une infection.

De nombreuses personnes ont d’abord entendu parler d’un oxymètre de pouls au début de la pandémie, après que les médecins ont averti que certains patients atteints de COVID-19. développer une forme de privation d’oxygène appelée «hypoxie silencieuse», qui se produit lorsque les niveaux d’oxygène dans le sang chutent si lentement qu’un patient ne remarque rien qui ne va pas. Souvent, ces patients sont tellement malades au moment où ils arrivent à l’hôpital qu’ils doivent être mis sous ventilateur.

De nouvelles recherches en Afrique du Sud montrent que l’utilisation d’un oxymètre de pouls pour vérifier les niveaux d’oxygène après un diagnostic de COVID sauve vraiment des vies. Pour l’étude, 8 115 patients à haut risque ont reçu un oxymètre de pouls à utiliser à la maison après COVID-19 a été diagnostiqué. L’étude s’est concentrée sur les patients les plus à risque, y compris les personnes âgées, celles qui étaient enceintes ou celles souffrant de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, l’hypertension ou le diabète.

Après un diagnostic de COVID, les patients ont reçu un oxymètre de pouls et ont reçu un appel de suivi pour s’assurer qu’ils l’utilisaient correctement. On leur a demandé d’enregistrer leur saturation en oxygène et leur fréquence cardiaque deux fois par jour, et on leur a demandé d’appeler un médecin si la lecture commençait à descendre en dessous de 95 %.

Si la lecture tombait en dessous de 90 pour cent, ils devaient se rendre aux urgences. Et tous les patients ont reçu l’ordre de demander des soins d’urgence s’ils avaient des difficultés à respirer, quel que soit le numéro sur l’appareil.

Le groupe d’étude a ensuite été comparé à environ 30 000 patients de la population générale qui ont été vus par des médecins à travers le pays entre mars et octobre 2020. Au cours de la période d’étude, 544 personnes (sur 38 660 patients) sont décédées du COVID-19, dont 49 dans le groupe d’étude.

Mais le risque de décès était d’environ 50 pour cent inférieur chez les patients qui avaient reçu l’ordre de surveiller leur oxygène à la maison. Sur la base du taux de mortalité global, on s’attendait à ce que 95 personnes du groupe d’étude soient décédées. Mais l’utilisation d’un oxymètre de pouls semble avoir sauvé la vie de 46 personnes.

« Je pense qu’il est important de savoir qu’un oxymètre de pouls fait la différence », a déclaré Shirley Collie, auteur de la nouvelle étude et actuaire en chef de l’analyse de la santé chez Discovery Health, un grand administrateur de soins gérés en Afrique du Sud. « Vous surveillez votre oxygène parce que le moment où vous arrivez à l’hôpital fait une énorme différence sur vos résultats cliniques. »

L’ampleur de l’avantage a surpris même certains des plus fervents partisans de la surveillance de l’oxygène à domicile. Le Dr Richard Levitan, un médecin urgentiste qui a tiré la sonnette d’alarme sur l’hypoxie silencieuse dans un essai invité pour le New York Times, a qualifié les résultats de « étonnants ».

« Il est extrêmement rare en médecine de montrer une telle différence de traitement, en particulier avec une maladie aussi compliquée », a déclaré Levitan, qui exerce à Littleton Regional Healthcare dans le New Hampshire. « Tout cela s’est produit avec une gestion différente, dans différents hôpitaux, pendant que la pandémie se déroulait. Avoir une différence de mortalité de 50 pour cent est phénoménal. Nous ne voyons presque jamais un avantage aussi important que cela.

Les chercheurs ont déclaré que la différence de mortalité entre les deux groupes semblait s’expliquer par le fait que les personnes surveillant leurs niveaux d’oxygène à domicile ont consulté un médecin plus tôt au cours de leur maladie. Parmi les patients qui se sont rendus à l’hôpital, ceux qui avaient utilisé un oxymètre de pouls à domicile présentaient des niveaux d’inflammation plus faibles, mesurés par un test de protéine C-réactive (CRP).

En plus d’aider les patients à savoir quand demander des soins médicaux, un oxymètre de pouls peut réduire l’anxiété après un diagnostic COVID-19 . Collie a déclaré qu’elle en avait profité directement après avoir subi une infection percée cet été, bien qu’elle ait été entièrement vaccinée avec le vaccin Johnson & Johnson. Elle avait une toux et une oppression thoracique et surveillait régulièrement ses niveaux d’oxygène à la maison. « Cela donne beaucoup de confort pour vérifier où vous en êtes », a-t-elle déclaré. « Cette surveillance peut modifier votre risque d’un très mauvais résultat. Je pense que c’est extrêmement stimulant.

Pour utiliser un oxymètre de pouls, appuyez sur l’appareil pour l’ouvrir comme vous le feriez avec un clip ou une pince à linge, et placez votre doigt confortablement à l’intérieur. L’appareil émet différentes longueurs d’onde de lumière à travers votre doigt. Il cible l’hémoglobine, une molécule de protéine dans votre sang qui transporte l’oxygène. Votre oxymètre de pouls vous donnera une lecture numérique – un pourcentage qui indique le niveau de saturation en oxygène dans votre sang. En quelques secondes, il s’allume avec des chiffres indiquant votre niveau d’oxygène dans le sang et votre fréquence cardiaque.

La plupart des personnes en bonne santé obtiendront une lecture d’oxygène d’environ 95 à 99 %. Certaines personnes ayant des problèmes de santé existants peuvent avoir une lecture normale inférieure. En général, les médecins disent que vous devriez consulter un médecin si le nombre diminue rapidement ou tombe en dessous de 94 %.

Mais la précision de l’appareil peut varier, en particulier chez les patients à la peau foncée. Une étude a révélé que le résultat n’était pas précis chez 1 patient noir sur 10. Une personne à la peau foncée peut toujours utiliser l’appareil, mais les médecins disent qu’il est important de faire attention à toute tendance à la baisse des lectures d’oxygène, plutôt que de se concentrer sur un nombre particulier. Si vous êtes malade à la maison avec COVID-19 et votre lecture normale chute de 4 points ou plus, c’est une bonne raison d’appeler votre médecin. Le vernis à ongles foncé peut également gêner la lecture.

L’étude en Afrique du Sud a été menée avant que les vaccins ne soient disponibles, et les personnes vaccinées ont un risque beaucoup plus faible de maladie grave ou d’être hospitalisées pour COVID-19. Mais certaines personnes vaccinées, en particulier celles appartenant à des groupes à haut risque, peuvent encore développer une maladie grave. Levitan a déclaré que même si vous êtes vacciné et à faible risque de maladie grave, vous devriez utiliser un oxymètre de pouls après un COVID-19 diagnostic.

« Vos chances de tomber gravement malade sont faibles, mais j’ai hospitalisé des patients atteints de pneumonie COVID qui sont vaccinés », a déclaré Levitan. « Dans toute la médecine, avec un traitement plus précoce, les gens se portent mieux. Si vous arrivez tôt et passez trois à cinq jours à l’hôpital, c’est très différent d’arriver tard et d’atterrir aux soins intensifs.

