Verdansk détruit et serveur arrêté: ce qui s’est passé dans Call of Duty Warzone

Les joueurs et les joueurs savaient que quelque chose se passerait le 21 avril un Verdansk, la carte Call of Duty: Warzone. Comme prévu via tweet de Logiciel Raven la semaine dernière, le décor de la bataille royale a été bombardé par des armes nucléaires. Un événement très important, qui ouvre les portes pour Saison 3 pour Call of Duty Black Ops: Cold War et Call of Duty: Warzone. De nombreuses nouvelles fonctionnalités attendues avec la nouvelle mise à jour, y compris quatre cartes multijoueurs, six nouvelles armes, le prochain chapitre de Zombies Outbreak, l’événement « Hunt for Adler » et bien plus encore. Dans les déclarations précédemment publiées par l’équipe de développement, il semble qu’il y aura de nouveaux objets d’une importance vitale pour l’exploration, tels que des masques à gaz spécialisés, utiles pour ne pas absorber les dommages des radiations qui contaminent toute la carte, et des cartons jaunes, dont il s’agit plutôt d’ouvrir l’accès à des zones restreintes, comme la partie de la chaîne de montagnes d’Arklov Peak.

Pendant ce temps, les retombées atomiques résultant de la destruction de Verdansk ont ​​changé la carte du jeu, dans laquelle les zombies sont les principaux protagonistes. Au cours de l’événement de la saison, les joueurs et les joueuses se sont retrouvés mutés en hordes de morts-vivants, contre lequel les utilisateurs qui ont pu compter sur l’armure du Juggernaut doivent se battre. Cependant, tout le monde n’a pas pu participer à la destruction historique de Verdansk, en raison du nombre d’utilisateurs connectés qu’il a créés. réduction des serveurs. Un inconvénient sur lequel Activision et l’équipe de développement travaillent pour une résolution rapide. Le résultat démontre cependant le succès grandissant de Call of Duty: Warzone, qui au cours des dernières heures a franchi la ligne d’arrivée de 100 millions d’utilisateurs actifs. Des chiffres importants pour un jeu qui n’a qu’un an de vie sur le marché, mais qui démontre la force de la franchise Call of Duty dans le paysage de la bataille royale. Parmi les titres à concurrencer le titre de Raven Sotftware, il y a Apex Legends, qui la semaine dernière a atteint les mêmes chiffres que Warzone, mais deux ans après son lancement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂