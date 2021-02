Veran affirme que le troisième confinement n’est pas inévitable malgré la propagation de la variante britannique de Covid, qui représente près de 40% des cas autour de Paris

La vie est Belt Caleçon mixte upcyclé - lagon et imprimé - Blancheporte

On aime tant ce bleu lagon et le confort du coton ! Mixte, ce caleçon issu d'une conception upcycling n'attend que vous pour vous apporter confort et style, en toute conscience écologique. - Couleur - Taille - Blancheporte affirme son engagement pour l’Homme et la planète en lançant aux côtés de La Vie Est