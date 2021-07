Vera Wang fête ses 72 ans avec style avec Cher (en quelque sorte) — voir les photos !

Vera Wang a célébré son 72e anniversaire avec style avec une robe fluo, du Prosecco pétillant et une apparition VIP d’une icône de la musique (enfin, en quelque sorte). La créatrice de mode a célébré son anniversaire avec une somptueuse fête le 27 juin et a partagé des photos et une vidéo sur Instagram de la célébration.

« B DAY. Prosecco PARTY. Plein de NOIR… #VeraWangBLACK c’est », l’affiche de la créatrice hier avec des photos d’elle avec les invités de la fête et son nouveau Vera Wang Party Prosecco. Sur l’une des photos, Wang porte une robe jaune fluo qui correspond au lettrage sur les bouteilles de sa ligne de Prosecco et pose près du bar avec un grand sourire sur le visage.

Dans une vidéo également publiée hier, on peut voir Wang souffler ses bougies d’anniversaire alors qu’elle est encouragée par un imitateur très réaliste de Cher, Steven Andrade.

« ‘Cher’ et moi! Avoir mon gâteau et le boire aussi », a posté Wang avec un clip d’elle soufflant des bougies sur un gâteau d’anniversaire au Prosecco alors que les fêtards suivaient « In Da Club » de 50 Cent.

« Joyeux anniversaire Véra !!!! » posté Lisa Rinna.

« Joyeux anniversaire !!! », a ajouté Taraji P. Henson.

D’autres fans ont rapidement commenté à quel point elle était fabuleuse à 72 ans.

« Elle a trouvé l’élixir », a écrit une personne, ajoutant: « Quelle admirable jeunesse elle a instillée en elle. »

Un autre a ajouté: « Tu ne vieillis pas mon amour et je suis là pour ça. »

Dans un autre article montrant les festivités, Wang pose avec son Party Prosecco et se mêle à ses invités.

« FÊTE avec mes meilleures amies », a-t-elle légendé les photos. Wang a lancé sa propre gamme de prosecco italien le mois dernier. Dans un communiqué de presse, Wang a déclaré que son champagne était destiné à célébrer les moments de la vie, petits et grands.

« Je suis avant tout une designer, mais je suis aussi une entrepreneure et une créatrice de marque », a-t-elle déclaré dans le communiqué. « J’ai consacré toute ma vie à concevoir la façon dont les gens célèbrent, et pas seulement leurs mariages – de ce qu’ils portent à la façon dont ils divertissent, de leurs tableaux et tables, à la façon dont ils vivent à la maison – et maintenant, ce qu’ils boivent! est un prolongement naturel de ce que je fais déjà. Pourquoi du Prosecco ? CÉLÉBRATION ! Quand je pense à la romance, au plaisir, au rire, à la joie, à l’amitié, je pense au Prosecco, c’est le vin qui incarne l’émotion et le pur bonheur.

Au début du mois, elle a taquiné ses célébrations d’anniversaire et le lancement de Prosecco avec une publication sur Instagram, écrivant : « Quelle différence une année fait… inaugurer mon mois d’anniversaire avec mon tout nouveau PROSECCO ! »

Pendant la pandémie, Wang a modelé certains de ses propres looks lors d’une séance photo à domicile, époustouflant les fans avec son style et son physique incroyables.

Sur une photo, le créateur anti-âge est vu dans une fabuleuse robe orange avec un masque facial assorti.

Dans un autre article, elle a montré un ventre tonique qui ferait l’envie des femmes de la moitié de son âge.

L’année dernière, Wang a célébré son 71e anniversaire et le mois de la fierté en même temps avec une manucure aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La veille de son anniversaire l’année dernière, elle a posté une photo qu’elle a intitulée « Pride séance d’entraînement », et a montré sa manucure avec son corps féroce dans un soutien-gorge de sport et des leggings Balenciaga.

Interrogée dans un précédent article sur les réseaux sociaux sur son secret pour avoir fière allure, Wang a répondu : « Travailler, dormir, un cocktail à la vodka et pas beaucoup de soleil. »